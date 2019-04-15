Opycham «Кудеса»

Исполнитель Opycham, Название: «Кудеса», Стиль: этно-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Барабанщик легендарной группы Yat-Kha Евгений Ткачев – яркий пример русского музыканта, интегрированного в буддистскую культуру. В его творениях причудливо переплетаются стихи староверов и древник языческие верования тувинцев. Недаром Opycham – это второе имя (Белый Шаман), которое Ткачев получил от тувинских вероучителей.

Много вопросов, как может один человек совмещать в себе столь непохожие друг на друна менталитеты. И альбом «Кудеса», кажется, дает на большинство из них внятный ответ. Диск имеет два пласта – автобиографический и метафизический.

Первый из них подразумевает конкретную бытовую подоплеку, связанную с поездкой Ткачева в алтайский юрточный кепминг «Тыдтуярык» и встрече там с варганистом Болотом Байрышевым. Четыре трека «Кудес» почти документально фиксируют этот путь. Сначала усталый путник продирается через лес, выбивается из сил, но черпает новые впечатления, встретив давних знакомых. Во время привала друзья испытывают катарсис, побуждающий их к совместному музицированию и исполнению древнего духовного стиха.

Но все не так уж просто. Метафизический пласт альбома, ни много, ни мало, связан с пониманием Ткачевым истоков творчества. Пока человек чувствует себя слиянным с природой, он не имеет нужды сочинять что-то свое, полностью растворяясь к ее звуках и красках. Но по мере того, как он утомляется и начинает задыхаться, он в своем сбившимся дыхании ловит ритм, отличный от окружающего.

Из этой дисгармонии рождаются первые творческие импульсы, усиленные треском костра и голосами спутников. Достигнув особого состояния, музыканты начинают пробивать брешь в видимом мире и выходить в запредельное путем камлания и кудесничания (отсюда – название альбома). Всё получается, как нельзя лучше, и свое ликование по поводу освобождения от оков земного бытия музыканты изливают в староверческом гимне «Время радости настало».

