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ЛСП, 20 апреля, ВТБ-Арена

01:44 17.04.2019
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20 апреля белорусские герои ЛСП вернутся в Москву с новой программой и дадут свой первый стадионный концерт в ВТБ-Арене

Песни ЛСП прочно поселились в плей-листах самых разных слушателей. В копилке коллектива клипы с десятками миллионов просмотров, релизы, штурмующие первые строчки чартов. «Монетка», «Тело», «ОК» и «Холостяк», записанный совместно с Feduk и Егором Кридом, доносятся из каждого окна.

ЛСП - это пробирающая до мурашек смесь сентиментальной лирики и грубых инструментальных аранжировок. За последние пару лет коллектив прошел огромный путь: выпустил несколько мощнейших релизов, записал множество фитов с топовыми артистами отечественной сцены.

С успехом собравшие в уходящем году Adrenaline Stadium, весной 2019 ЛСП дадут в Москве большой концерт на стадионе «ВТБ-Арена».
 

Темы: Анонсы, Музыка
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