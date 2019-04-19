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Brainstorm и «Моя Мишель» на дне рождения канала «Дождь», 23 апреля «Известия Hall»

16:36 19.04.2019
Brainstorm и «Моя Мишель» на дне рождения канала «Дождь», 23 апреля «Известия Ha
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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23 апреля в Клубе "Известия Hall" пройдет “День До///дения” — празднование девятилетия телеканала "Дождь"

По традиции в зале будут присутствовать подписчики и друзья канала. На вечеринке выступят: культовая латвийская рок-группа Brainstorm, адепты интеллигентного поп-саунда и литературной романтики дальневосточные звезды "Моя Мишель", а также специальные гости, имена которых пока не раскрываются. Кроме того, самые активные подписчики получат призы из рук своих любимых ведущих. Премия “Люди Дождя” будет вручена в самых разных номинациях.


К празднику телеканал выпустил памятный мерч, купить который уже можно на сайте “Дождя”. Футболки с надписью “П IX Й, ПЛЯШЕМ” придумал ведущий телеканала Михаил Козырев, вписав римскую цифру IX в слоган приближающегося праздника.


Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева: “Нам девять, и настроение вечеринки — «по**й, пляшем!». Мы впервые решили провести именно вечеринку, лиричную и веселую одновременно, а не большой рок-концерт. Нам сейчас как никогда важна атмосфера теплоты и дружбы, которая всегда была между нами и нашими зрителями. Хочется нырнуть с головой в толпу классных людей. Что касается девиза “Дня До///дения”, могу сказать одно: в той новостной повестке, в которой мы находимся ежедневно, остается только одно — наслаждаться тем, что мы создаем сами”.


Чтобы попасть на концерт, необходимо быть действующим подписчиком tvrain.ru или продлить подписку на канал и оформить приглашение, дающее право прохода на вечеринку. "Дождь" благодарит своих подписчиков и приглашает на праздник 23 апреля.

Темы: Анонсы, Музыка
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