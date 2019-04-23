Майкл Як и Иван Светлый, 25 апреля, Ресторан «На Волне by Soho Rooms»

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25 апреля 2019 года в ресторане “На Волне by Soho Rooms” при поддержке продюсерского центра “URA-records” состоится грандиозное событие этой весны - презентация музыкального проекта “Майкл Як”

Майкл Як - новое лицо в мире российского шоу-бизнеса, обладатель невероятно мягкого тембра голоса, завораживающего с первых нот. В СМИ про него говорят: “Певец, бизнесмен, путешественник, многодетный отец”. Всем сферам своей жизни он отдается на 100%. С музыкой у Майкла особые отношения. Именно через нее он черпает вдохновение и берет силы для реализации всех задуманных планов. Музыка для Майкла - целая Вселенная, и он по праву является ее частью. В подтверждение данных слов, отмечается невероятная популярность клипов Майкла на платформе YouTube и в социальных сетях - количество просмотров превышает 18 миллионов и,необходимо отметить, что это только начало!

В рамках данного мероприятия Иван Светлый представит свою книгу "В кино может сняться каждый". Иван Светлый – бизнесмен, киноактер, имеет высшее экономическое и психологическое образование, а также массу спортивных увлечений, сочиняет стихи и музыку, путешествует, снимается в кино. В настоящее время снялся более чем в 50 проектах.

Иван Светлый. Фото с сайта vasha-svetlost.ru

"В кино может сняться каждый" - честная книга о съёмках в кино, написанная современным языком блогеров для широкого круга читателей. Кейсы и лайфхаки личного опыта, о том, что делать, чтобы начать сниматься в кино и даже попасть в голливудский фильм, а также истории из жизни знаменитых актёров, актерские байки и прочие вкусности ждут вас на страницах этой книги, прочитав которую вам наверняка захочется сняться в кино, тем более, что вы будете знать, что для этого нужно сделать.

Ведущим вечера будет неподражаемый Дмитрий Кожома - резидент Comedy Club и лидер команды КВН Высшей лиги “Станция “Спортивная”. На презентации вы также сможете увидеть и услышать нашего специального гостя - Андрея Звонкого (псевдоним “Звонкий”) автора-исполнителя нашумевшего хита “Голоса".Также вас ждет FREE Alcohol, фуршет и БАРМЕН-ШОУ.

Партнерами выступают российские музыкальные телеканалы и различные СМИ. Среди приглашенных гостей: Катя Лель, Оксана Федорова, Дмитрий Колдун, Мари Краймбрери, Пьер Нарцисс, Данко, Дмитрий Нестеров, Владимир Брилев, Rafal, солист группы "Непара" Александр Шоуа, Митя Фомин, Dante, Роман Полянский и другие. Сбор гостей в 20:00.

Начало в 21:00. Ждем Вас по адресу: Москва, Саввинская наб., 12/8.

