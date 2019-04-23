«Адаптация» (последний концерт), 26 апреля, «Театръ»

00:32

В январе этого года неожиданно для многих ЕРМЕН АНТИ объявил о роспуске АДАПТАЦИИ

В марте у группы вышел последний альбом, который получил название "ОРУЭЛЛ".

Образованная в Казахстане в 1992 году, АДАПТАЦИЯ на данный момент является одной из главных групп российского андеграунда. За 27 лет творческого пути группа сыграла сотни концертов на постсоветском пространстве (Россия, Казахстан, Киргизия, Украина, Белоруссия, Латвия) и в Западной Европе (Германия, Испания, Франция, Швейцария. Финляндия), записала и выпустила около двадцати пластинок. Для нескольких поколений ценителей рок – музыки в нашей стране АДАПТАЦИЯ – синоним искреннего, непродажного рока. Все эти годы группа сохраняла свой независимый статус, не сотрудничая с коммерческими издательствами, избегая любых контактов с государственными институтами.

Колумнист легендарного журнала «Контркультура» Алексей Коблов так написал о группе ЕРМЕНА АНТИ: «Песни АДАПТАЦИИ – это символ свободы в самом широком понимании этого слова. Они звучат на русском языке, но каждая из них – это послание всем живущим на нашей планете, людям доброй воли и здравого смысла. Послание, подкреплённое драйвом, энергией и безудержной самоотдачей, стирающее языковые барьеры и формальные границы. Чистый и мощный протест, сгусток живой энергии. Это голос совести, безапелляционный, резкий, местами жесткий и злой. Именно так должна звучать в человеке совесть».

26 апреля АДАПТАЦИЯ сыграет свой последний концерт в Москве в клубе «ТЕАТР». Специальный гость – легенда мирового авангарда Сергей Летов. Концерт будет состоять из трёх отделений: в первом группа представит альбом «ОРУЭЛЛ», далее – два отделения ретроспектива творческого пути, песни с альбомов: «Колесо истории», «На нелегальном положении» «За измену Родине», «Джут», «Так горит степь», «Время Убийц», «No Pasaran», «Цинга», «Radio Resistance», «Олдскул». В этот вечер в клубе «Театр» соберутся поклонники АДАПТАЦИИ со всех уголков бывшего СССР, чтобы отдать дань уважения ЕРМЕНУ АНТИ и его группе, которая на протяжении трёх десятилетий дарила им драйв и веру в то, что настоящий искрений рок–н–ролл имеет место быть здесь и сейчас.

Двери клуба откроются в 19-00, группа выйдет на сцену ближе к 20-00.

Аналогичный концерт в Питере состоится 27 апреля в клубе Action.

