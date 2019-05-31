Кузьма УО «Военная музычка»

Исполнитель: Кузьма УО, Название: «Военная музычка», Стиль: авангардный рок Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Наследие гитариста «Гражданской Обороны» Кузьмы Рябинова (Кузи УО) долгое время было разрозненным. В 80-е о его сочинительских дарованиях поклонники могли судить, главным образом, по трекам, разбросанным там и сям по многочисленным альбомам арт-проекта «Коммунизм». Составленная в 80-е сборка «Военная музычка» представляла собой одну из первых попыток объединить наиболее узнаваемые песни Кузьмы в самостоятельный релиз.

«Военная музычка» - конечно же, оксюморон. Прилагательное «военная» предполагает жесткую дисциплину и максимальную самоорганизацию, ну а «музычка» намекает на тотальную иронию и разгильдяйство. Совместить несовместимое Рябинов то и дело пытается в собственных песнях. В «Созвездии» он поет об аскетах, возбуждающихся от голых красоток, ползущих на культях. А в «Бабушке» отменно уживаются старческий маразм и детская непосредственность.

Столь же многолика и подача. «Полон дом г…на», в записи которой, помимо постоянного «подельника» Кузи УО по «Военной музычке» Егора Летов приняли участие и другие участники «ГО» Игорь Жевтун и Аркадий Кузнецов, отличается крайней разухабистостью. И тут же – «Слепые спят с открытыми глазами» - вводящая в транс психоделия. «Не грусти, река» вполне могла бы сойти за проникновенную любовную балладу – если бы не ее грубый стебовый текст.

По-разному на всех своих релизах исполняет Кузьма интеллигентскую бытовую зарисовку «Господи не надыть» - о бабушке и дедушки, которые отправились покупать по объявлению собрание сочинений Канта да ошиблись адресом. В 90-е на питерском концертнике «Виртуозов» сие полотно звучало издевательски – мол, какой Кант, когда жрать нечего? На относительно свежем релизе «Украинские вечера» в этом треке царит полнейшая апатия. Ну а на «Военной музычке» герои песни общаются пока еще между собой «чинно, благородно, по-старому».

Включенные в «Военную музычку» песни изначально входили в такие альбомы «Коммунизма», как «Игра в самолетики под кроватью», «Тринадцать» и «Веселящий газ». Но здесь они представлены, главным образом, в неурезанных вариантах. Особенно это касается номера «Слепые спят с закрытыми глазами», опубликованного в том же виде, что и на магнитоальбоме «The Best Of Communism: Благодать».

Первый релиз «Военной музычки» на CD ценен не только всеми перечисленными преференциями, но двумя бонусами с концерта «Кузьмы и Виртуозов» в питерском клубе «Спартак» 10 июня 2000 года. «Коран» звучит почти в хэви-аранжировке, и «мясистый» вокал Кузи УО, как ни странно, тоже соответствует этой подаче. А в 11-минутной реггийной «Я видел обаку» не менее аутентично подвывает ныне покойный вокалист «Двух самолетов» Вадим Покровский - и это торжество растаманского лета в промозглом Санкт-Петербуге обязательно надо как следует расслышать и прочувствовать!

