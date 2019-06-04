БИ-2 «Горизонт событий. Live ВТБ Арена 25.11.17» (2СD + DVD)

Исполнитель: БИ-2, Название: «Горизонт событий. Live ВТБ Арена 25.11.17», Стиль: рок Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Би-2» может позволить себе завидную по нашим временам роскошь, выпуская минимум по 2-3 диска в год. Вопроса «а кому это нужно во времена всеобщей доступности музыкального контента в интернете» перед ними даже не стоит. Потому что эта стратегия действительно приносит свои плоды.

Из каждого своего номерного альбома музыканты выжимают по максимуму, готовя и концертные, и оркестровые релизы в его поддержку. Благодаря этому ни одна песня не остается не замеченной поклонниками. Ведь если что-то прошло мимо ушей в обычной студийной версии, обязательно зацепит потом либо в живом, либо в оркестровом варианте. Это хороший аргумент против тех, кто на каждом углу кричит о том, что новая музыка превращается исключительно в расходный материал.

Диском «Горизонт событий» «Би-2» установили очередной рекорд, представив его на бис (!) двумя подряд аншлаговыми концертами в Олимпийском осенью прошлого года. Одновременно эти же выступления стали и презентацией живого релиза «Горизонт событий. Live ВТБ Арена 25.11.17». Несмотря на то, что в тот ноябрьский день группа представляла в Москве эту программу впервые, ни о какой сырости и несыгранности свежих песен не может быть и речи.

Первая же песня «Летчик» вводит слушателей в измененное состояние сознания гитарно-электронным хроникой терпящего крушение бомбардировщика. «Философский камень», ныне занимающий первые позиции в хит-парадах, уже воспринимается зрителями как стопроцентный хит. В «Родине» Лева Би-2 не стесняется казаться беззащитным, уязвимым и сомневающимся, что срабатывает безотказно. Подача лстальных песен «Горизонта событий тоже на высоте».

Что касается хитов прежних лет, то в них группа «Би-2» добилась неповторимого сочетания плотного саунда с ощущением атмосферности. Клавишное вступление к «Молитве» звучит в унисон с рубленой гитарой Андрея Звонкова. «Варвару» Лева исполняет более напористо, чем обычно. В «Моем рок-н-ролле» за создание ностальгического настроения отвечает соло на мелодике от Яна Николенко.

Видеозапись на презентации обозначена в выходных данных альбома как «фильм-концерт», и это сделано явно не для красного словца. Долгое вступление с крупными планами выходящих на сцену, как камикадзе в последний бой, музыкантами сравнимо с артхаусными приемами в авторском кино. В «Детстве» на экране появляются элементы анимации с начертанными в стилистике комиксов кличами «хэй». А припев «Детства» выводится на экран компьютеров в виде переписки из смартфона, пестрящей всевозможными эмодзи.

Но даже и без этих ноу-хау концерт смотрится как весьма захватывающее зрелище. Чего только стоит футуристический трон., на котором восседает гитарист Андрей Звонков или дирижирование Левы Би-2 в припеве «Молитвы» хоровыми подпевками зала, сопровождаемые оригинальной жестикуляцией. Наконец, диск элементарно приятно взять в руки, поскольку особенности дизайна коробки позволят вам почувствовать себя теми самыми сбитыми летчиками, которые не терпят поражение, а открывают для себя новые горизонты.

