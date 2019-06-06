Фестиваль «Арт-футбол», 8-16 июня, Москва

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X Чемпионат мира по футболу среди артистов — Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2019» — состоится в Москве в начале июня 2019 года

В нем примут участие 16 команд из разных стран мира: Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Нидерланды, Израиль, Иран, Киргизия, Парагвай, Перу, Сербия, Словения, Турция, Южная Корея, Россия.

Официальное открытие IX Чемпионата мира среди артистов «Арт-футбол-2019» состоится 8 июня 2019 года на территории Центрального стадиона «Локомотив» в 17.00. Все футбольные матчи будут проходить на «Сапсан Арене» и на поле №6. Игры группового этапа - ежедневно с 8 по 13 июня с 15.00. Игры плей-офф состоятся 14 и 15 июня с 15.00. Финальные матчи чемпионата пройдут с 10.00 16 июня, а по окончании футбольного турнира пройдет Благотворительный футбольный гала-матч «Старко» – «Сборная мира». Официальное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 16 июня в ЦПКиО им М. Горького в 20.00.

Кроме футбольных матчей, в рамках фестиваля ежедневно с 8 по 16 июня (включительно) будут проходить концерты команд-участниц и специальных приглашенных гостей. Основной концертной площадкой «Арт-футбола» станет сцена на Пушкинской набережной Парка Горького. В этом году к традиционным конкурсным концертам и дополнительным программам, таким, как «Latino Party», цирковое представление, рок-вечеринка, рэп-баттл и диджей-фест, добавился концерт классической музыки «Гала-классик», который состоится 14 июня. Это будет первый классический опен-эйр в рамках «Арт-футбола», его организатором выступит Дмитрий Маликов, который также примет участие в «Гала-классик» со своей программой «Пианомания».

В качестве специальных гостей в этом году заявлены немецкая группа Fools Garden, Денис Майданов, Александр Маршал, Валерий Сюткин, «Уматурман», «Ромарио», «Белорусские песняры», «Кабинет», «Демарш», новая группа Юрия Давыдова «Злобные старикашки» и другие коллективы. Главным музыкальным событием «Арт-футбола» станет выступление участника британской группы Yes, композитора, аранжировщика и пианиста-виртуоза Рика Уэйкмана, которое пройдет 14 июня в бизнес-зале Казанского вокзала. В общей сложности «Арт-футбол» соберет в Москве более 500 известных артистов со всего мира.

Президентом фестиваля, как и в прошлом году, станет балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

- Уникальность фестиваля состоит в том, что мы увидим и услышим порядка пятисот известных артистов из разных стран, которых мы не увидим и не услышим в другое время. Они гораздо талантливее и интереснее, чем формат жутких “Евровидения” и MTV, захвативших медиапространство. Слава Богу, не полностью, - считает организатор фестиваля Юрий Давыдов.

Полная концертная программа - на сайте фестиваля art-football.ru.

Вход на все музыкальные и спортивные мероприятия фестиваля бесплатный.