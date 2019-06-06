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В новом клипе «Ленинграда» пытаются найти оскорбление чувств верующих

15:22 6.06.2019
В новом клипе «Ленинграда» пытаются найти оскорбление чувств верующих
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

По следам выхода клипа группы «Ленинград» на песню i_$uss член общественной палаты Приморского края, активист Сергей Мильвит обратился в Следственный комитет России.

В обращении содержится просьба проверить ролик на предмет оскорбления чувств верующих сообщает Lenta.ru. Политик оговорился, что, невзирая на страсть к употреблению матерных слов в песнях, Шнуров считается небесталанным. «Однако у всего есть предел, и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил», — написал Мильвит.

По мнению члена общественной палаты, музыканты в погоне за хайпом сделали мерзкий клип, высмеивающий христианские таинства. Активист призвал верующих не оставаться равнодушными и встать на защиту веры. «Кстати, группа "Ленинград" именует себя "группировкой"— быть может следователи помогут музыкантам реализовать их девиантные желания», — заключил Мильвит.

По сюжету клипа, молодая тусовщица употребляет наркотики и посещает ночной клуб, где ей мерещится Спаситель в образе одного из танцующих парней.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 20:09
Гость: мат-это

молитва Сатане! Этот матерщинник Шнур сплошное оскорбление верующих.Понятно чего его на шабаш Евровидение хотели отправить.
06.06.2019, 19:16
Гость: долой религию!

В заголовке заложено всё) "Пытаются найти" Эти псевдоверующие уже задолбали - всё выискивают, где ж их, убогих, обидели. А обидели то их намного раньше - при раздаче мозгов.
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