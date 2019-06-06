Олег Чубыкин «Романтика»

Исполнитель: Олег Чубыкин, Название: «Романтика», Стиль: софт-рок Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Твой дизайн, увы, не для всех», - эти слова, обращенные к героине песни Олега Чубыкина «Подруга» можно с полным правом отнести к новому альбому маэстро. Чубыкин известен как изысканный саунддизайнер, чьи идеи не по зубам массовому слушателю. И в «Романтике» он сумел добиться полного единства формы и содержания, зафиксировав с помощью хрупких эстетских аранжировок постоянно ускользающее ощущение любви.

Чувство влюбленности неминуемо приносит разочарование. Романтика чревата постоянными поражениями. Однако песни альбома все равно тянут слушателя в этот сладостный омут, но не погружают его туда с головой, а дают отдышаться, влекут обещаниями новых ощущений и умело играют на ностальгических чувствах. В самом деле, ну как можно пройти мимо девушки, если видел ее во сне еще в детстве – «в Богом позабытом городке»?

Фанк, соул, регги, разреженный брит-поп, французские гармошки… Кажется, из всего обилия выразительных средств и богатейшего арсенала стилей (а Чубыкину-музыканту действительно подвластно многое!), на пластинке отдается предпочтение тем, которые не давят, не промывают мозги, не способны выполнять функцию «тяжелой артиллерии». Песни сравнимы с акварельными гравюрами, которые начинают играть всеми красками только при определенном освещении, под особым углом зрения.

Обложка и буклет альбома отчасти подсказывают, в каких условиях лучше постигать эти чуть приглушенные песни. Стоит продегустировать их на юге у моря, где организм работает в щадящем режиме, а восприятие, напротив, обостряется, благодаря чему в музыке, которая раньше казалась сугубо фоновой, начинает открываться множество неизведанных нюансов. Суета и цейтнот «Романтике» категорически противопоказаны.

Винтаж и ювелирная работа – вот что хочется сказать об альбоме прежде всего. Чубыкин и впрямь действует как золотых дел мастер, вставляя в оправу отборные ювелирные камни, среди которых – гитара Юрия Цалера, струнный квартет и лаконичные стихи Анжея Захарищева фон Брауша к песне «Нас спасет любовь». В результате происходит чудо, и любовь из зыбкого и неверного чувство превращается в ту силу, которая действительно спасет мир.

