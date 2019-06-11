Браво «Unrealised»

Исполнитель: Браво, Название: «Unrealised», Стиль: софт-рок Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Браво» отнюдь не чужда экспериментам и способна играть в самых разных жанрах. Хотя хэви-метал, готику и нндастриэл мы вряд ли от них услышим. Все же остальные музыкальные направления, в интересе к которым раньше группа замечена не была, представлены на этом диске.

Знака равенства между «Браво» и русским роком ставить не стоит. Однако Евгений Хавтан и Андрей Макаревич всегда симпатизировали друг другу. Этот взаимный интерес вылился в итоге в запись группой «Браво» древней песни «машинистов» «Наш дом». Из «костровой» полубардовской баллады Хавтан и Ко сделали динамичный рокабилльный гимн эскапизму стиляг и современных хипстеров.

Примерно в том же ключе сделан и кавер на «Blues De Moscow» «Зоопарка». Заложенная в первоисточники оппозиция «врубающийся Питер / «мажорская» Москва» здесь совершенно стерта. Москвич Хавтан сдержанно выражает недовольство воспетой им же Таганкой, модернизированным Арбатом и поверхностной молодежью, предпочитающей пыльный драм-н-бейс вечнно молодой группе Killers. Вновь эскапизм в полный рост!

На этом фоне песня о Великой Отечественной «Тишина» из репертуара ансамбля «Ариэль» поначалу удивляет, но не надолго. Несмотря на всю пышность аранжировки, музыканты «Браво», ничуть не снижая величия оригинала, по сути, создают реквием по ушедшим собратьям по оружию. Так что все три кавера альбома удачно друг друга дополняют.

Далее «Браво» азартно берется перелопачивать собственное наследие, предлагая, по большей части, неожиданные ракурсы. «Замок из песка» звучит теперь в регги, но от героя-фантазера, более всего смахивающего на бароне Мюхнхгаузена, еще и не таких метаморфоз можно ожидать. «Любовь не горит» впечатляюще перекодирована в шейк, «Буги автостоп» свидетельствует о том, что «Браво» иногда может избавляться от присущего ей глянца, а «Навсегда» и «Полет» адресованы фанатам редких акустических программ группы.

В финале альбома поклонников команды поджидает еще одно удивление. Арт-роковая «На планете гамма» хронометражем в 8 минут 37 секунд представляет собой декларативное прощание с романтическими иллюзиями юности. Долгие проводы – лишние слезы, но оно того стоит!

