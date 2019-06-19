Фронт Радикального Искусства & Shiva’s Disco «Онейрократия» (2 CD)

Исполнитель: Фронт радикального искусства & Shiva's Disco, Название: «Онейрократия», Стиль: мелодекламация Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Участь подавляющего большинства поэтических объединений – существовать несколько лет, взращивать двух-трех крупных авторов, преодолевающих в итоге эстетические установки наставников, и бесславно распадаться. Ничего экстраординарного тут нет. Ведь поэты, как правило, жуткие индивидуалисты, которые не привыкли ходить строем, а кучкуются лишь для того, чтобы их опусы было кому восхвалять.

«Фронт Радикального Искусства» существует уже 20 лет, остается в отличной форме и это, конечно, своеобразный рекорд. Залог долголетия этого сообщества, возможно, кроется в том, что его участники отнюдь не рассчитывали на долгую счастливую историю, предпочитая действовать спонтанно и по наитию. Есть и другая причина: пройдя всевозможные искусы деструктивными идеями, участники «ФРИ» сумели остаться собой, но при этом поставить свой радикализм на службу метафизике.

Наконец, у «Фронта» есть мощное объединяющее звено – музыкальный мозг Алексей Кольчугин, ответственный за всю музыкальную часть мелодекламаций, гитарные партии, вокал и саундпродюсирование. Работа Кольчугина (рулящего одновременно и собственной группой «Разнузданные Волей») всегда точна и филигранна. Его инструментальные подкладки не перетягивают внимание на себя, но и не выступают безликим фоном, а органично вырастают из самой ткани озвучиваемых стихов.

«Онейрократия» завершает грандиозную альбомную тетралогию «ФРИ». Предыдущая их работа «Неведомый лес» целиком была посвящена путешествиям по подсознанию – и лишь в финале пластинки наступало долгожданное пробуждение. Но этот путь в итоге себя не оправдал, ведь раз реальность больше похожа на бред, значит, постоянное бодрствование в ней сродни интоксикации.

Поэтому новый альбом знаменует собой движение не только вперед, но и назад – с учетом приобретенного в ходе инициации опыта. Идея дуальности отражена и в оформлении пластинки – на обложке изображен двуликий Янус. Музыкальный материал альбома распределен по двум дискам, хотя практической надобности в этом нет, ведь каждая часть длится всего по 27-28 минут.

Главная трагедия современной цивилизации кроется в лишении ее представителей сна и смерти – основных ключей к потустороннему миру. «Пробуждение Блаженного Августина» из одноименного стихотворения Евгения Багдасарова мучительно и связано с непосильным искушением. «Бессонный город» Лорки таит в себе воистину жуткое зрелище. Процесс умирания в «Паруснике» Владимира Никритина изображен слишком буднично, поэтому в таком переходе в иной мир духовная вертикаль напрочь отсутствует.

Все это – зримые признаки мира без поэзии, который, по мнению идеолога «ФРИ» Михаила Красавина является квинтэссенцией всего альбома. «Фронт Радикального Искусства» восстанавливает в этом мире власть сна, благодаря чему возвращает в него и поэзию. Вот только платить за это приходится очень высокую цену, добровольно принимая смерть («Сирена»), впуская в себя вселенский ужас («Фараон»), и буквально выстилая собой «те дороги тернистые, где кончается разум» («Умирать»). Но «фронтовики» привычны к тяжелому смазыванию механизмов, удерживающих все семь кругов ада на своих местах и не позволяющих инфернальным сущностям вырваться грешную землю…

