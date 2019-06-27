NCT 127, 29 июня, ДС Мегаспорт

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NCT 127 - южнокорейский бойзбенд, один из лидеров жанра k-pop (Korean pop), зародившегося на стыке хип-хопа и электропопа

Вокруг жанра выстроен целый сегмент музыкальной индустрии со своими фестивалями, лейблами, радиостанциями и т.д. На сегодняшний день именно k-pop группы имеют самые большие фан-клубы и ставят абсолютные рекорды продаж во всем мире.

Название группы расшифровывается как «Neo Culture Technology», что отражает идею неограниченного количества участников, объединенных в саб-группы - «юниты», а цифры 127 - долготу в координатах Сеула. NCT 127 дебютировали в июле 2016 года с мини-альбомом NCТ#127 и участники группы мгновенно стали супер-звездами. Песни коллектива стабильно занимают лидирующие места в чартах ITunes. На сегодняшний день видеоклипы на синглы Cherry Bomb, Simon Says, Regular, Wakey-Wakey, Touch имеют суммарно имеют более 500 миллионов просмотров. Американский Billboard одним из первых стал публиковать горячую сотню k-pop и назвал "Cherry Bomb" одной из лучших к-поп песен года.

Многочисленные сообщества поклонников творчества группы насчитывают в общей сложности более 300 000 человек в мире. В 2019 году NCT 127 отправилась в свой первый мировой тур. В преддверии Американской части мирового тура группа появилась на шоу Good Morning America и стали третьей k-pop группой, когда-либо выступавшей в этой программе. В июне NCT 127 впервые приедут в Россию с сольным концертом.

Когда: 29 июня - Москва, Дворец спорта «Мегаспорт»

Начало в 19 ч.

