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НОМ, 6 июля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

18:45 2.07.2019
НОМ, 6 июля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Шумно отпраздновав 32-летие группы, неутомимые затейники и провокаторы "НОМ" возвращаются в Москву с концертом в расширенном составе

Александр Ливер трудится в хоре Оперного театра Женевы уже более 20-ти лет. Это предполагает его постоянную занятость, и лишь раз в году, летом, театр закрывается на каникулы. Поэтому июльские концерты группы "НОМ" в Москве давно стали доброй традицией. К тому же в начале июля отмечается и День Рождения Андрея Кагадеева.

Как правило, летние концерты носят праздничный характер, а Александр Ливер радует публику новинками из своей творческой лаборатории - ведь у него, помимо группы "НОМ", вышло уже семь сольных альбомов.
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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