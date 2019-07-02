НОМ, 6 июля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

18:45

Шумно отпраздновав 32-летие группы, неутомимые затейники и провокаторы "НОМ" возвращаются в Москву с концертом в расширенном составе

Александр Ливер трудится в хоре Оперного театра Женевы уже более 20-ти лет. Это предполагает его постоянную занятость, и лишь раз в году, летом, театр закрывается на каникулы. Поэтому июльские концерты группы "НОМ" в Москве давно стали доброй традицией. К тому же в начале июля отмечается и День Рождения Андрея Кагадеева.

Как правило, летние концерты носят праздничный характер, а Александр Ливер радует публику новинками из своей творческой лаборатории - ведь у него, помимо группы "НОМ", вышло уже семь сольных альбомов.

