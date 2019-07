BloodBound «Rise Of The Dragon Empire»

Исполнитель: BloodBound, Название: «Rise Of The Dragon Empire», Стиль: пауэр-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Шведов BloodBound по праву можно наречь почетными (или все же – почтенными?) отцами драконов. Эпики о полумифических земноводных тварях этим нордическим металлистам удаются лучше всего. Правда, проникая в тайны тактики и стратегии затяжных драконьих войн, музыканты редко выходят за рамки детского столика с пластмассовыми фигурками.

В этом году команде исполняется 15 лет, так что постоянство похвальное. Восьмой альбом принципиально новых откровений не несет не выдержан на уровне. Комментируя замысел пластинки, клавишник BloodBound Фредрик Берг пообещал «выпустить новых монстров». Однако первая песня «Rise Of The Dragon Empire» звучит так рафинированно и беззубо, с аккуратной линией баса и приглушенными гитарами, что вместо огнедышащего Змея Горыныча представляется еле выползающий из яйца недоношенный хиленький ящер.

Тотальная симметрия, которая прослеживается в поразительно гармоничном начертании BloodBound, распространяется и на их материал. Такое ощущение, что музыканты боятся сделать шаг влево или вправо, из опасения оказаться сметенными стальным хвостом какого-нибудь залетного сказочного существа с перепончатыми крылами. Умеренно пафосные вещи («Slayer Of Kings»), сменяются необязательными маршевыми номерами (« Skyriders And Stormbringers»). Хэви-забой используется в гомеопатических дозах «Giants Of Heaven». Выигрышно смотрятся экстатичные треки, с упором на клавишные («Magical Eye»).

Многим песням BloodBound присущ привкус фолка. Иногда он едва ощутим, иногда становится нестерпимым. Но зато уж какая-то интрига…