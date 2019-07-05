Бакашин «Реальный кадр»

Исполнитель: Бакашин, Название: «Реальный кадр», Стиль: инди-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Творчество, связанное с преодолением, несет на себе какой-то особый отпечаток. Алексей Бакашин, творивший ранее в рамках группы «Десять отличий», а теперь записавший сольный альбом, свои лучшие песни написал превозмогая физическую и душевную боль или же борясь со сном. Подкупает и то, что в основе самых пронзительных его вещей лежит чувство влюбленности к конкретной девушке.

Поначалу любовь, о которой поет Бакашин, имеет оттенок деструктивности. Несмотря на то, что первая песня «Необъяснимое» (в которой электроники и рока примерно 50 на 50) звучит вполне безмятежно, настораживает посыл «без тебя нет меня», который, как известно, является верным признаком зависимых отношений. И в следующих треках эта зависимость разрастается уже до немыслимых пределов.

В «Инстинкте» и «Неизбежности» Бакашин расписывается в своей симпатии к идее саморазрушения и жизни на пределе. В «Фениксе» трагедия оборачивается фарсом, ведь герой, жизненное кредо которого гореть, горько просит не «палить» его, ибо «спалиться» можно и самому. Самоирония и саморазоблачение идут ему на пользу – и в философской балладе «Кто ты» речь уже идет об испытаниях, без которых не может получиться ничего стоящего.

Украшение альбома – песня о расставании «Визави» с щемящим припевом, будоражащими электронными битами и медоточивыми гитарными партиями. С этого момента в мировоззрении героя происходит перелом, благодаря которому в альбоме начинает доминировать идея настоящей любви как прикосновению к бессмертию. «Я буду, навечно верным, я буду, наверно, вечным» - без одного другого действительно не бывает.

Финальные песни «Электричество», «Пульсации» и «Странная история» практически безупречны и указывают, куда проекту двигаться дольше. А вплетенный в последнюю из них фрагмент проповеди отца Александра Меня из фильма Михаила Калика «Любить» служит квинтэссенцией всего альбома.

Резюме? Альбом придется по душе всем тем, кому Найк Борзов кажется чересчур сюрреалистичным, а группа «УмаТурман» - излишне юморной. Добротный утешительный приз для тех, кто привык жить на разрыв аорты, но в итоге сумел, по словам Константина Кинчева, «духом душу обуздать».