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Сергей Бобунец, 19 июля, «16 Тонн»

18:33 8.07.2019
Сергей Бобунец, 19 июля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В 2017 году прекратила существование группа «Смысловые Галлюцинации». Её песни, помимо прочего, можно было услышать в кинофильме «Брат 2»

На протяжении почти 20 лет бессменным лидером группы был Сергей Бобунец — последний участник Свердловского рок-клуба. Бобунец — неутомимый романтик, в песнях которого узнает себя, пожалуй, каждый житель России. После распада «Галлюцинаций» он выпустил сольный альбом, в котором очень много всего: и переживания последних лет, и ощущение тоски, и надежда на изменения.

На традиционном летнем концерте, который пройдёт в клубе «16 Тонн», прозвучат не только песни с сольника, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в новом звучании.
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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