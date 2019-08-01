Los Havtanos (проект Евгения Хавтана), 9 августа, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Состав:
Евгений Хавтан — гитара, вокал
Яна Блиндер — вокал
Danilo Moreira — вокал , бас-гитара, кубинский трес
Rey Frometa — перкуссия
Fernando Sanchez Abad — клавиши, бас-гитара
Ramses Sanchez Reyna — саксофон, клавиши
«Мне всегда нравилась музыка, в которой есть тепло и солнце стран Южной Америки, и в основе которой лежат зажигательные ритмы румбы, сальсы и фламенко. Совсем недавно я познакомился с замечательными музыкантами с острова Свободы, в результате чего появилась программа, состоящая из как уже известных песен, написанных мною в разные годы, так и из новых, сыгранных в необычной для меня стилистике. Так что El saludo los amigos!» — Евгений Хавтан