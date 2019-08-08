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Мэрия Москвы запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа

11:03 8.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 10 августа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление организаторов акции.

Выступить на митинге планировали рэпер Face, группы Icepeak и Кровосток. Однако замруководителя департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейников, с которым организаторы 7 августа обсудили меры безопасности и другие технические вопросы организации мероприятия, заявил, что мэрия запрещает выступления музыкантов. Чиновник сослался на распоряжение московского правительства №1074 и постановление №1054.

Организаторы митинга считают, что в этих документах нет запрета на музыку, и что сам такой запрет абсурден. Власти города согласовали акцию и не должны вмешиваться в ее формат, говорится в заявлении. Организаторы не намерены подчиниться запрету и собираются продолжить подготовку акции.

Митинг "Вернем себе право на выборы" согласован 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Ранее избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 независимым кандидатам в Мосгордуму. Они пытаются оспорить эти решения в избиркомах более высокого уровня и судах, а также участвуют в уличных акциях. Кандидаты в Мосгордуму Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин получили административные аресты за призывы или участие в несогласованных акциях.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Музыка в России
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 18:42
Гость: 123

ПАРАДОКС: В МЭРИИ СИДЯТ ЛЮДИ,ВЫБРАННЫЕ МОСКВИЧАМИ. И ЭТИ ЛЮДИ ЗАПРЕЩАЮТ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРОВОДИТЬ МИТИНГИ, ИГРАТЬ МУЗЫКУ И Т.П.
08.08.2019, 15:57
Гость: Зоя

Ой, как они боятся народа!
Ведь музыка - это огромная сила.
Ворам "страшно, аж жуть!".
08.08.2019, 15:53
Гость: Ник

Глупое запрещение играть музыкантам.Также как глупо запрещать дышать, говорить,пить,есть,ходить в туалет.
Все комментарии (11)
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