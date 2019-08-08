План Ом «Машина Счастья» (DVD-версия)

Исполнитель: План Ом, Название: «Машина Счастья», Стиль: видеоарт, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Поколение Next почти совсем разучилось слушать музыку в наушниках, не говоря уж о физических носителях. Худо-бедно пока воспринимаются клипы, поэтому многие музыканты, потрафляя этим вкусам, стремятся создать визуальный ряд к песням одновременно с их премьерой. И лишь немногие, типа группы 25/17 с максисинглом «Пар», красиво издают на CD с DVD и то, и другое.

Ивановский меломан, филофонист, поэт, журналист, театральный критик и лидер группы «План ОМ» тоже решил сделать аудио и видеоверсию альбома «Машина счастья», представив оба варианта на дисках. Каждая песня с «Машины» теперь имеет свое визуальное воплощение.

Сейчас не те времена, чтобы снимать высокобюджетные клипы, да и региональным андеграундным музыкантам это не очень-то нужно. Но из тех минималистичных средств, которые были задействованы при съемках, Константин Шаронин со своим неизменным соавтором Надеждой Пророковой выжимает по максимуму. В результате представленные инталляции можно воспринимать и как клипы, и задействовать в форме видеоарта на концертах.

Главные источники вдохновения Шаронина море, солнце, Крым. Большинство съемок было произведено в соответствующих локациях. Заслуга Шаронина в том, что он не относится к антуражу собственных клипов как бездумный потребитель. В альбоме выгодно выделяется клип на «Севастопольский марш» - своеобразная благодарность той земле, которой автор обязан многими своими творениями. Картинка бесхитростная, но, тем не менее, берет за живое. На фоне севастопольской военной хроники Шаронин сосредоточенно колотит в пионерский барабан, перебрасывая своеобразный мост между бушующим настоящим и героическим прошлым многострадальной Тавриды.

«Вино из Одуванчиков» и «Indracarana 8-bit» - попытка мифологизации современного Крыма. Нехитрыми анимационными средствами Шпронин с Пророковой дополняют и без того красивую картинку психоделическими подробностями – пингвинчиками, дельфинчиками и почему-то Кубиками Рубика. В этом наивном трипе зритель себя чувствует весьма комфортно.

Кавер на «Обладать и Принадлежать» «Соломенных Енотов» снабжен коллажом, состоящим из сцен танцев, позаимствованных из старых черно-белых фильмов. Другой полюс DVD – суровые индустриальные съемки промышленных районов Иванов. Парадоксальным образом эти кадры манят не меньше крымской хроники, а значит DVD делался не только со знанием дела, но и с любовью.

