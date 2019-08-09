Фанаты «Кровостока» могут устроить драки и погромы на московском митинге 10 августа

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Один из организаторов митинга 10 августа на проспекте Сахарова Петр Верзилов заявил: мэрия Москвы всерьез рассматривает возможность запрета выступления группы «Кровосток», IC3PEAK и рэпера Face

Такую информацию донес до активиста замглавы Департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. В настоящий момент официальная причина запрета не названа. Равно как и само решение еще не является окончательным.

Новость вызвала недоумение у либерального сообщества, члены которого сразу принялись критиковать власть. Так, Илья Азар, один из организаторов сходки, посчитал требование администрации «абсурдным и незаконным». При этом пообещал, что артисты выступят в любом случае.

На самом же деле, все абсолютно логично: в Москве не хотят повторения потенциально опасной ситуации, связанной с потасовками и беспорядками. А поскольку среди музыкантов есть дебоширы, пропагандирующие насилие и наркотики, власти решили предотвратить печальные последствия.

Немного о самих маргиналах. Участников группы «Кровосток» неоднократно обвиняли в том, что их творчество подталкивает граждан к употреблению запрещенных веществ, насилию и беспорядочным половым связям. В виду этого, в 2015 году ФСКН даже заблокировала сайт группы, чтобы ограничить любой доступ к неприемлемому контенту.



В целом, аудитория музыкантов состоит из еще неокрепшей молодежи. Естественно, все эти юноши и девушки с легкостью перенимают отвратительную манеру поведения у своих кумиров. Не гнушаются, к примеру, даже пить водку с украинскими националистами. А почему «Кровостоку» можно, а им нет? Поэтому неудивительно, что на концертах постоянно присутствуют лица в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.



Информацию о возможном запрете участия коллектива на «мероприятии» 10 августа фанаты восприняли, прямо скажем, неадекватно.



Что же касается рэпера Face, то в его репертуаре культивируются исключительно низменные потребности человека: разнузданная половая жизнь, пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Сам же исполнитель очень радуется, когда на его концертах случается что-то вопиющие. Например, драка. Face, кстати, неоднократно принимал участие в рукоприкладстве. Так, когда-то его задержали за избиение несовершеннолетнего блогера Тимура Сорокина.

Напомним также, в мае 2019 года детский омбудсмен по тюменскому району Андрей Степанов активно призывал прокуратуру и полицию не допускать молодежь на июньский концерт рэпера. По его утверждению, во всех песнях Face есть пропаганда хулиганских выходок, насилия и неподчинения российскому законодательству.

Конечно, организаторы акции не случайно пригласили «Кровосток», «Айспик» и Face. Сегодня это одни из самых любимых музыкантов у молодежи. Все они выступают против российского строя, что находит явное отражение в их творчестве. Естественно, московской «оппозиции» такие взгляды очень близки. Приглашенные гости в данном случае – лишь инструмент для раскачивания толпы.

Власти заявляют, что постараются сделать все возможное, дабы не повторить печальный опыт незаконных акций 27 июля и 3 августа. Именно поэтому встал вопрос о возможном запрете присутствия вышеуказанных групп. Власти и полиция совсем не заинтересованы в том, чтобы неадекватные фанаты стали оружием в руках провокаторов.

Напомним, волна несанкционированных протестов пронеслась по Москве после того, как «независимым» кандидатам отказали в дальнейшем участии в выборах в МГД. В числе организаторов незаконных акций оказались и подопечные одиозного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Причиной снятия с предвыборной гонки стал факт массовой подделки подписей, в котором уличили «оппозиционеров».

