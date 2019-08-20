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Нечетный воин 4 (проект Би-2) «Часть 2. Retro Edition»

17:47 20.08.2019 , Денис Ступников

Исполнитель: Нечетный воин 4, Название: «Часть 2. Retro Edition», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Би-2» использует свой потенциал процентов на 200%. Помимо номерных альбомов своей основной «епархии» они еще выпускают кучу всего. И отдельная статья – «Нечетный воин», авангардный нелинейный лирический сайд-проект с упором на дуэтные номера и материал дяди Шуры Би-2 Михаила Карасева. Это сугубо некоммерческая история с произвольной нумерацией и спонтанными музыкальными решениями.

Новый альбом «Нечетного воина» - оммаж музыке 70-х, но не той, которая существовала в реальности, а той, которая могла бы существовать в нашей стране, не будь мы ограждены железным занавесом от всего остального мира. Все мы помним, что рок 70-х резко потяжелел и стал брутальным, а в песнях проявился резко выраженный героический пафос. Работая над «Нечетным воином-4», «Би-2» наверняка держали все эти тенденции в голове, но дело в том, что для стилистики Михаила Карасева эти черты кажутся немного инородными.

Так что «Часть 2. Retro Edition» - не столько дань той музыке или даже воспоминания о ней, сколько параллельная реальность сомнамбулических 70-х. Недаром в песнях альбома так часто фигурируют мотивы сна и снега – нечто ирреальное, хрупкое, подвергнутое искусственной заморозке. В поисках Героя «Би-2» устраивают путешествие во времени и под гипнотическую полуакустику, рассыпающееся пиццикато струнных симфонического оркестра и убаюкивающий голос Шуры Би-2 взявшего в себе в напарниц девушек с исключительно эльфийскими вокальными данными – Настю Полеву, Лену Кауфман, Машу Макарову, Варю Демидову, Мусю Тотибадзе, да Андрея Макаревича с Евгением Маргулисом, которые по долгу службы должны знать толк в путешествиях во времени.

«Нечетный воин-4» - это сплошной сюр в духе мистификации «Мегаполиса» «Из жизни планет» и растекающихся циферблатов Сальвадора Дали. В этой кривозеркальной реальности даже сугубо лозунговые песни обретают двойное дно – и антивоенную «Для тех, кто в танке» можно одновременно воспринимать и как слово утешения, и в качестве стрел ядовитого сарказма. И, напротив, ни к чему не обязывающая фраза «все дожди когда-нибудь пройдут» из дуэта Валерия Сюткина и Лены Кауфман «Перед рассветом» воспринимаются как самое важное пророчество, касающееся всех нас. Ибо за что еще цепляться этим невыносимо дождливым летом, как не за эту призрачную, но соломинку»?

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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