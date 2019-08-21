Линда (антиквартирник), 23 августа, Концертное поле «Аптекарского огорода»

21:45

Каждое появление Линды на сцене – уникальный перформанс, любимые хиты, премьеры песен и невероятная энергетика музыкантов

Её программа «Антиквартирник» построена в новом формате. «Для меня диалог с публикой — это не просто стоять на сцене и произносить общие фразы, а умение вести музыкальный диалог» — говорит певица.

В оформлении концерта в «Аптекарском огороде» будет использована живопись, скульптуры и флористика от команды Линды.

Альбомы Линды распроданы тиражом более 5 миллионов экземпляров, клипы ротировались в топе MTV двух Америк. Она записывалась в Лондоне на студии Abbey Road и давала по 40 концертов в месяц. На «Певческом поле» в Киеве на её выступление пришло 400 000 человек. 9 раз Линда получала звание «Певица года». Её девиз«Делать то, что нужно для себя и людей». Это Линда!

Приходите, будет много сюрпризов!

«АНТИКВАРТИРНИК» Линды пройдёт на Концертном поле «Аптекарского огорода».

Начало в 20:00

