]]>
]]>
Главная Музыка Анонсы

Линда (антиквартирник), 23 августа, Концертное поле «Аптекарского огорода»

21:45 21.08.2019
Линда (антиквартирник), 23 августа, Концертное поле «Аптекарского огорода»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Каждое появление Линды на сцене – уникальный перформанс, любимые хиты, премьеры песен и невероятная энергетика музыкантов

Её программа «Антиквартирник» построена в новом формате. «Для меня диалог с публикой — это не просто стоять на сцене и произносить общие фразы, а умение вести музыкальный диалог» — говорит певица.

В оформлении концерта в «Аптекарском огороде» будет использована живопись, скульптуры и флористика от команды Линды.

Альбомы Линды распроданы тиражом более 5 миллионов экземпляров, клипы ротировались в топе MTV двух Америк. Она записывалась в Лондоне на студии Abbey Road и давала по 40 концертов в месяц. На «Певческом поле» в Киеве на её выступление пришло 400 000 человек. 9 раз Линда получала звание «Певица года». Её девиз«Делать то, что нужно для себя и людей». Это Линда!

Приходите, будет много сюрпризов!

«АНТИКВАРТИРНИК» Линды пройдёт на Концертном поле «Аптекарского огорода».

Начало в 20:00
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.