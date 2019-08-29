Джан Ку «Великая же и неисследованная славная же и ужасная»

Исполнитель: Джан Ку , Название: «Великая же и неисследованная славная же и ужасная», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Джан Ку» в 90-е были прогрессивной (во всех отношениях) питерской группой. Визитной карточкой коллектива, помимо убойного хита «Деньги», перепеваемого известными исполнителями до сих пор, считается гранжевое звучание с элементами арт-рока и самобытный вокал Ксении Ермаковой, оставлявшей, как правило, российских рок-певиц любых калибров далеко позади. Позже группа увлеклась трип-хопом, стала всё больше погружаться в андеграунд и постепенно исчезать с радаров.

В 2011-м в интернет был выложен сильнейший альбом «Гранж», ознаменовавший возвращение «Джан Ку» к альтернативному гитарному саунду и поворот к православным ценностям. Рок-музыканты, идущие этим путем, априори демонстрируют внутреннюю силу. Но есть опасность остановиться на одном уровне, погрязнуть в фарисействе или чересчур зациклиться на каких-то идеологемах, которые вообще-то чужды глубинной сути восточного христианства.

Многие, включая самих верующих, зачастую забывают о главной цели православия – стяжании Духа Святого. Многие – но только не «Джан Ку», посвятившие этому мистическому процессу свой новый альбом «Великая же и неисследованная славная же и ужасная». По большому счету, работа представляет собой собрание интернет-синглов за последние 6 лет. Впрочем, цельности пластинки это обстоятельство отнюдь не повредило.

Совершенно непроизносимое для далеких от религии людей название альбома - не что иное, как цитата из молитвы Василия Великого, включенной в свод утреннего молитвенного правила под номером шесть. Это взгляд на нашу жизнь именно глазами Бога и человека. Ведь только первому под силу возвеличить и прославить нас, второму же Божий Промысел чаще всего неведом, поэтому и жизнь кажется «неисследованной и ужасной».

От песни к песне устремления Творца и его творения становятся ближе друг к другу, переплетаются, превращаясь в мощный поток, высвобождающий человеческий дух, который воспаряет к самому небу. Первая песня «Река» написана от лица достаточно опытного христианина, прошедшего путь покаяния, но пока не освободившегося от власти времени и смерти. Гитарная психоделия вводит в транс, а из зоны комфорта выбивает произнесенная Ксенией Ермаковой цитата из молитвы Иоанна Златоуста ко Святому Причащению: «Да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твое́го, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду».

Причастие помогает стяжать Дух Святой, прямое обращение к которому содержится в следующей песне «Не угасай». Но это состояние внутреннего горения слишком быстротечно, что подчеркнуто хрупкой аранжировкой в духе хиппистских групп конца 60-х. Путь очарованному страннику указывает коротенькая «Сова» - символ мудрости, которая заключается в отказе от своего «эго» и принятии в себя Божественного откровения.

Для «Джан Ку» приметой такого отказа от эго может служить пение Ксении Ермаковой от мужского лица на всех альбомах группы. Но в новом диске группа идет еще дальше, активнее, чем в предыдущих пластинках используя вокал Никиты Алексеева из дружественной «Колыбели». «Любить – в небесные двери стучать, кого-то ведя за собой», - поет Ермакова в «Не угасай». Женщина со своей недюжинной интуицией действительно способна оберегать и спасать. Однако она и сама нуждается в надежном и сильном поводыре, от лица которого как раз и вещает Алексеев. Особенно впечатляет их тандем в «Сияешь», где горячие взывания к Богу в припевах целиком отданы на откуп приглашенному певцу.

Столь пламенная молитва не может остаться без ответа, и в «ковбойском» блюзе «Голос с небес» устанавливается долгожданная обратная связь с тем, кого герои напряженно ищут «с Псалтирью в руках». Следующий за этой песней трип-хоповый номер «Растенья сознания» повествует о том, как «работает опыт тысячелетий», к которому всегда тяготели «Джан Ку». Их извечная тяга к синергии и универсальности принесла свои плоды. Как следует из двух частей ключевой песне альбома «Мой дух умеет парить» этот тысячелетний опыт русской, элладской и сербской церквей безотказно срабатывает как «посреде Иерусалиме» под ангельские хоры, так и в прокуренном джазовом клубе под захлебывающийся от избытка чувств негритянский гомспел.

CD «Великая же и неисследованная славная же и ужасная» - прекрасный подарок всем верным поклонникам «Джан Ку», терпеливо ждавших от группы физического релиза с конца прошлого десятилетия. Сказать за него спасибо надо не только непосредственным участникам процесса, но и музыканту и журналисту из Иваново Константину Шаронину, который инициировал данное издание (пока доступное для приобретения здесь). Впрочем, подробности на этот счет – совсем скоро в рецензии на еще один CD – предыдущий альбом «Джан Ку» «Гранж».