Джан Ку «Гранж» (CD-релиз)

Исполнитель: Джан Ку, Название: «Гранж», Стиль: гранж, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Питерская группа «Джан Ку» впервые издала на CD альбом «Гранж», выложенный в сеть еще в 2011 году. Катализатором релиза послужило появление свежей работы коллектива «Великая же и неисследованная, славная же и ужасная».

Переключиться с нового альбома на предыдущий слушателю удается не сразу. По звучанию оба диска сделаны на уровне, а вот в мировоззренческом плане за истекшие восемь лет музыканты сумели сделать огромный шаг вперед.

Альбом «Великая же и неисследованная, славная же и ужасная» - воплощенная синергия истово верующего человека со своим Творцом, ощущение вселенского покоя и несокрушимой силы Святого Духа. «Гранж» - не только предчувствие этой силы, но и попытка вычистить из мятущейся души весь тот мусор, который скопился в ней за десятилетия неправильного пути. Отсюда, вероятно, и называние диска.

После короткой интродукции «Пробуждение», на слушателя обрушивается вся мощь отточенных гитарных риффов и яростных соло Дмитрия Иванова. Все треки альбома, так или иначе, апеллируют к гранжу, но в чистом виде он нигде не встречается. «Уходим От Идолов Их» тяготеет к блюзу, во многих других композициях встречаются джазовые вкрапления. Стало заметно меньше электроники, что пошло альбому только на пользу.

Опыт религиозного неофитства, отраженный и в «Гранже», прошли и творчески переосмыслили многие рок-музыканты. Однако участники «Джан Ку» используют абсолютно самобытный ракурс. Обращение человека к Богу описано в альбоме в категориях Апокалипсиса, причем за основу берется его финальная стадия. «Где труп, соберутся орлы», саранча уже улетела в пустыню, время болезней скоро закончится, а человечество готово предстать перед Всевышним обновленным и преображенным не только на духовном, но и на молекулярном уровне.

Тем трагичней положение лирического героя, который остался таким же грешным, как и был, и неустанно просит у Небес прощения и силы. Утешение не за горами, но на пути к совершенству немало подводных камней. Приходится испытать и уныние («Сербия. Лань»), и богооставленность («Оставленность»), пока не приходит четкое понимание того, что подлинное счастье – это быть частью Церкви – единого Тела Христова («Часть Я»). Отсюда – и неустанные взывания в текстах песен к святым, и цитаты из акафистов («ангел земной, человек небесный), и использование бесценного опыта не только русского, но и греческого и сербского Православия.

В то же время, финал альбома остается открытым: «Неужели ничего не могу дать, кроме боли»). Свет вернется лишь в следующем альбоме «Великая же и неисследованная, славная же и ужасная», вместе с которым «Гранж» сейчас издан на CD усилиями музыканта и коллекционера из Иваново Константина Шаронина. Оба релиза вышли мизерным эксклюзивным тиражом в красивых глянцевых диджипаках и пока еще доступны на ресурсах «Джан Ку».

