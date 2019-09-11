Лидер «Морального кодекса» сыграет Сталина в опере о ВДНХ

14:47

Вокалист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев исполнит роль Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».

Премьера спектакля состоится 19 октября в московском концертном зале «Зарядье». Илзе Лиепа станет специальной гостьей вечера и воплотит на сцене образ Марлен-Пикассо.

По сюжету, автор скульптуры «Рабочий и колхозница» Вера Мухина оказывается наделенной сверхъестественными способностями. Она оживляет своих героев, и влюбленные отправляются представлять свою страну на Всемирную выставку в Париж.

Роковым моментом для них становится знакомство с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо. «2019 год неслучайно выбран годом премьеры спектакля «Рабочий и колхозница». Именно в этом году Москва широко празднует 80-летний юбилей ВДНХ, а также 130 лет со дня рождения советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной», — говорится на сайте «Зарядья».

Роль Колхозницы исполнит Евгения Афанасьева, Рабочего - Михаил Никаноров, Мухиной - Юлия Никанорова, Марлен Дитрих - Екатерина Лукаш, Пабло Пикассо - Хачатур Бадалян. В спектакле также задействованы такие персонажи, как Гитлер, Змей Горыныч и Серый Волк.

