Громыка «ФЮНФ»

Исполнитель: Громыка, Название: «ФЮНФ», Стиль: тяжелый психоделический твист, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Таким плодовитым и перспективным группам, как «Громыка» нет особого смысла выпускать сборники лучших песен. Во-первых, команде только что исполнилось всего-навсего пять лет. Во-вторых, группа регулярно обнародует альбомы с нереально сильным по нашим временам материалом, поэтому каждый диск лучше слушать целиком.

Но, к сожалению, реалии современного шоу-бизнеса подсказывают иное. Не всем меломанам сегодня присуще альбомное мышление, кому-то милее синглы, ну а кому-то действительно подавай уже выжимки – лучшее из лучшего. Ориентируясь на эту аудиторию Группа выпустила целых три «бэста», в которых есть чем поживиться и верным поклонникам «Громыки». Задействованы разные носители – винил, магнитная лента и CD, и на каждом из них присутствует песня, которой больше нет нигде.

«ФЮНФ» получился самым массовым «бэстом», поскольку издан на компакт-диске. Название намекает на значимость цифры 5 для «Громыки» на данном этапе: это и пятилетие, и пятый по счету релиз на CD. Больше всего попавших сюда песен позаимствованы из первых двух релизов группы «Gromyka» и «Акробатенька». Что вполне объяснимо, ведь все эти песни создавались на раннем этапе за короткий промежуток времени.

Из третьего альбома «Нашатырь» взята всего одна вещь – «Только не в меня» (возможно, потому, что этот диск создавался из набросков, которым не нашлось места в первых двух релизах). Из последнего на данный момент альбома «Вольфран и молибден» взято пять песен. Их могло бы быть и больше (например, искрометный «Комплексный обед» все же остался за бортом).

Состав опубликованных на сборнике вещей обсуждать довольно бессмысленно, потому что знающие люди предпочитают слушать «Громыку» в полном объеме, ну а «топ», понятно, у каждого свой. Разумеется, здесь есть песни, без которых никак нельзя было обойтись. «Говорил я вам» и «Доставить в Москву» давно превратились то ли в мемы, то ли с своеобразные пароли для своих. «Индейцы и ковбойцы», «Метанье копьем», «Сербия Хорватия» прекрасно «заходят» на концертах.

Самая привлекательная позиция альбома – ранее неизданная песня «Тайкунавты». Благодаря содержащимся в ее тексте отсылкам к частушке «Наша Таня учудила - космонавта полюбила. Ух ты, ах ты, все мы космонавты», можно проследить логику работы «Громыки» над стихами. В частушке была заложена идея множества, ведь «космонавты», которых полюбила солистка, составляли целый хор. Китайцев тоже великое множество, поэтому в песне «космонавты» превращаются в «тайкунавтов». Круг замкнулся. Но в контексте «Тайкунавтов» это к тому же солнечный круг.

Примечательно оформление альбома. В буклете, помимо текста песни «Тайкунавты» содержатся детские рисунки Василисы Кошелевой. Также «Громыка» предлагает нам поиграть в расшифровку аббревиатуры «ФЮНФ», набросав несколько собственных вариантов (вне конкуренции – «фунт юаню – навеки френд»).

Поучаствуем и мы, отнеся к самим участникам громыки такой тезис: «Фанфары юннатов – новым фонократам!».

Юбилейный концерт «Первый пятилет» «Громыка» сыграет 22 сентября в питерском клубе ZAL. Ожидаются очень интересные, но крайне секретные гости.

