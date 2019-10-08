Янка и Великие Октябри «Деклассированным элементам» (переиздание, 2 варианта дизайна)

Исполнитель: Янка и Великие Октябри, Название: «Деклассированным элементам», Стиль: постпанк, Год: 2018

Обложка диска с белым треем. Предоставлено издателем

Янка Дягилева оставила после себя не такое уж богатое наследие. Но вот недостатка в записях ее песен нет. В нашем распоряжении несколько номерных альбомов, акустики, концертники и всякие уникальные редкости и красоты.

К последней категории относится стоящий особняком альбом 1988 года «Деклассированным элементам», который Егор Летов величал «забавной записью». По сути, это был пробный электрический альбом Дягилевой с неочевидными недостатками в виде, например, не очень ровно играющего на барабанах будущего основателя «Чернозема» Евгения Кокорина.

В остальном диск звучит более чем пристойно. Его можно рекомендовать всем тем, кто убежден, что в классических альбомах «Ангедония», «Домой» и «Стыд и срам» влияние Летова на саунд избыточно (с чем мы, например, категорически не согласны). В бутлеге «Деклассированным элементам» Летов скромно играет на басу.

Звучание довольно разреженное (но вовсе не расхлябанное), а аскетичная постпанковская ритм-секция причудливо сочетается с цветистыми гитарными соло Игоря «Джеффа» Жевтуна, который использовал какую-то хитровымученную гитарную приставку. Очень в тему такие изыски оказались, например, в «Декорациях», где эти вычурные партии подчеркивают обманчивую привлекательность видимого мира.

Костяк бутлега составляют записи из альбомов «Ангедония» и «Домой» (материал диска «Стыд и срам» был, видимо, уже написан чуть позже). Издание дополнено тремя бонксами, записанными в ДК Кирова Новосибирска ровно 31 год назад. Эти песни («Берегись», «От большого ума» и «Деклассированным элементам») звучат дольше, чем на бутлеге и испытали на себе явное влияние индастриэла.

Также издание включает целиком концерт в Кургане 1 августа того же года в рамках какого-то фестиваля. По тем временам, название группы «Великие Октябри» казалось дюже крамольным, и ведущая явно перестраховывается, называя коллектив «странным». Судя по всему, музыкантов это не шибко расстроило, и они методично оттарабанили 9 песен.

Обложка диска с черным треем. Предоставлено издателем

До последнего времени «Деклассированным элементам» выпускался лишь однажды – отделением «Выход» 20 лет назад. Примерно тогда же и там же выходила и кассета «Концерт в Кургане», так что поклонники получают ныне сразу два раритета. Причем, диск выпущен «Выргородом» в двух вариантах дизайна – с канонической «выходовской» фотографией улыбчивых «Великих Октябрей» на обложке вкупе с белым треем, и мрачными «Октябрями» в комплекте с треем черным. Ни оптимисты, ни пессимисты обиженными не остались.

