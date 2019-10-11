Группа ROCK PRIVET: «Любой востребованный артист сегодня либо на YouTube, либо на пенсии»

Группа ROCK PRIVET как-то незаметно выбилась в лидеры по производству качественных кавер-версий в нашей стране

Скрестить Аллу Пугачеву с Rammstein, Чижа с Sabaton, а Децла с Bring Me The Horizon – это для них раз плюнуть. В интервью нашему порталу лидер команды Наиль Шариязданов рассказал, откуда они такие взялись.



Фото предоставлено пресс-службой группы

KM.RU: Не секрет, что для многих молодых музыкантов в наше время зачастую остается единственный путь – в кавер-группы. Как вы относитесь к этой тенденции и является ли ваш творческий выбор ответом на нее?

- Ну, у нас кардинально другой случай. ROCK PRIVET – это, в первую очередь, крупный медиа-проект на YouTube, и, хочется заметить, что он единственный в своём роде, так как за 2,5 года не появилось ни одного нашего «клона», который смог бы составить хоть какую-то конкуренцию. Плюс ко всему, наши слушатели и поклонники относятся к нам скорее, как к авторскому коллективу, нежели как к музыкантам для корпоративов и свадеб, хотя туда нас тоже частенько приглашают в качестве специальных гостей.

KM.RU: Непревзойденный практик и теоретик кавер-версий Кирилл НЕМоляев много рассуждал о том, что снимать один в один песню – неинтересно, поэтому возможно для переосмысления чужого материала три пути: усиления идеи первоисточника, выворачивание его наизнанку и полное перелопачивание материала. Согласны ли вы с этим утверждением и по какому из этих принципов работаете сами?

- Признаюсь честно, не знаю, плохо это или нет, но я даже не особо знаком с его творчеством. Я знаю, что оно было довольно популярно лет 10-15 назад, но сейчас вроде бы проект уже закрыт. У меня есть свой один единственный принцип при создании кавера: мне должно быть не стыдно показать это «за бугром», где музыкальный уровень в десятки раз выше, чем в нашей стране. Соответственно, мне нужно сделать всё, чтобы песня, на которую я мастерю кавер, заиграла новыми красками и, возможно, по мнению слушателей, даже стала круче оригинала. Пока что работает.

KM.RU: Понятно, что ваше творчество – это не всегда каверы в чистом виде, а скорее мэш ап. В таком духе, например, выходил не так давно альбом ярославской группы «Мамульки Бэнд» «CoverRock». Знакомы ли вы с этой работой, как оцениваете и почерпнули ли что-то для себя? И вообще – на кого ориентируетесь?

- Увы, не знаком. На сегодняшний день, к сожалению, ориентироваться в нашей стране совершенно не на кого, так как еще раз повторюсь: мы - единственный в своем роде проект. Ещё есть Александр Пушной, но он всё переделывает исключительно в метал.

KM.RU: Ну, раз уж зашла речь о Пушном, то как он вам?

- Саша - отличный музыкант, композитор и, на моё везение, мой знакомый. Раз в полгода общаемся в социальных сетях. Думаю, когда-нибудь сделаем что-то совместно с ним, если звезды сойдутся.

KM.RU: Как вам приходят идеи совмещения различных песен в одну? Чаще они стыкуются по музыкальному, идейному принципу или же вообще по контрасту? Приведите примеры.

- Я занимаюсь музыкальной аналитикой (что с чем скрещивать, где-что убрать, где-что добавить, какие будут инструменты, какая вокальная партия, что сегодня актуально, а что нет) по несколько часов в день вот уже третий год, бывает даже уснуть не могу — настолько мозг не может успокоиться от потока музыкальной информации.

Постоянная практика и трудоголизм — вот так, собственно, и приходят идеи. Даже когда с собакой гуляю, то анализирую аранжировки и думаю, что с чем можно совместить. Например, именно так в моей голове родился кавер на «Крошку Мою»: гулял с псом в парке и напевал «Руки Вверх» на минус System of a Down.

KM.RU: Какие открытия вы делали для себя, совмещая разные песни? Может, обнаруживали плагиат и т п…

- Единственное и самое важное: спустя года полтора я понял, что могу сочинять песни на русском языке, чтобы это звучало как западный рок. Раньше с этим были большие проблемы.

KM.RU: А как дело обстоит с авторскими правами? Тяжело ли и затратно ли их «отмывать»? И было ли такое, что вам наотрез запрещали что-то исполнять? И чем мотивировали?

- Такого не было. Мы добросовестно работаем с РАО во время наших концертов. Мы не продаём наш контент, так как у нас нет на это прав: всё в открытом доступе. Касательно YouTube - большинство артистов, на которых мы делаем каверы, знают нас и поддерживают. Верю в то, что так будет и дальше.

KM.RU: В то же время, мы знаем, что многие музыканты, каверы на которых публиковали РП, сами публично выражали команде респекты за оригинальные идеи. Вы согласовываете как-то коллаборации изначально или их реакция — спонтанная?

- Я мало с кем знаком лично, поэтому все реакции авторов на наши каверы — это их эмоции после прослушивания наших работ, что нас всегда дико радует.

KM.RU: Какие высказывания авторов о ваших каверах вам наиболее запомнились?

- Валентин Стрыкало выложил наш кавер на его песню «Наше Лето» в своем Твиттере со словом в посте «сука» — это было очень круто и неординарно! Также они выложили нас у себя в VK, после чего я понял, что «оскорбление» в Твиттере таковым не являлось и было написано с улыбкой. Сергей Жуков постит каждый наш кавер на «Руки Вверх» в своем Инстаграме – это приятно.

KM.RU: А как ютуб-проект обрёл сценическое воплощение и в чём принципиальная разница этих ипостасей?

- Мы — музыканты, а не блогеры, и у нас есть немаленькая аудитория, которая хочет петь с нами на концертах. В Москве 17 октября ожидаем «биток» в Известия Hall. А в чем разница жизни артиста и YouTube-работника? Сегодня уже ни в чём. Потому что любой востребованный артист сегодня либо на YouTube, либо на пенсии.

KM.RU: Вы обмолвились выше о некоем новом музыкальном проекте, который вы создаете сейчас. Можно ли раскрыть какие-то подробности? Это будет целиком авторский материал?

- Как я говорил ранее — это будет рок с западным звучанием на русском языке. Я очень надеюсь, что мы презентуем то, над чем я работаю уже третий год, весной 2020 года.

KM.RU: Большие гастрольные туры у команды начались не так давно, а как обстоят дела с нишей корпоративных выступлений? Сильно ли отличается программа подобных мероприятий от билетных концертов?

- Нас постоянно приглашают на весьма крупные корпоративные и частные мероприятия, что не может не радовать. За последний год, например, отыграли на мероприятиях для Mail.ru, Headhunter, Qiwi, Huawei и многих других – и все остались в восторге. Программа выступлений на закрытых мероприятиях, конечно, отличается от того, что мы играем на концертах и фестивалях. Несмотря на то, что окончательный сет-лист определяется нами, заказчики могут высказывать свои пожелания, а мы – к ним прислушиваться. На концертах такой формат у нас, по понятным причинам, не практикуется.

KM.RU: Ну и напоследок: три причины, по которым нам стоит посетить ваш ближайший концерт в Москве?

- А есть только одна: вам либо нравится ROCK PRIVET, либо нет (смеется). А если вы еще не знаете о нас, то вбейте в любой поисковой системе наше имя, и вас ждут эмоции не хуже, чем от просмотра вашего любимого сериала. Всем Рок! Всем Любовь!