«Ария» объявила о наступлении «Эры Люцифера» вместо «эры милосердия»

Группа «Ария» представила свой новый альбом «Проклятье теней» в калужском КТЗ Арена

«Ария» © KM.RU, Евгений Стукалин

Осенью продолжился гастрольный тур «Арии» с программой альбома «Проклятье морей», выпушенного около года назад. За это время у группы появился ещё один релиз - концертник «Гость из царства теней», на котором зафиксировано грандиозное шоу, показанное командой Москве в апреле этого года. Посетители концерта в Калуге получили возможность приобрести роскошно изданный live одними из первых.

Вообще местные фанаты проявили себя как крайне инициативные товарищи. За пару часов до начала концерта 12 октября члены калужского фан-клуба «Арийское братство» рыскали в окрестностях КТЗ Арена в поисках единомышленников, способных дать им вменяемое видеоинтервью для тематический странички в соцсетях.

А на самом концерте отдельное внимание уделялось флеш-мобам. Перед выходом «арийцев» на сцену энтузиасты раздавали всем желающим Андреевские флаги и бумажные крылья для «Варяга» и «Беспечного ангела», соответственно. И если первая на концерте прозвучала, то вторую зрители так и не дождались.

Что поделать, «Ария» постоянно варьирует гастрольный сет-лист. В отличие, от весенне-летней части тура, где игрался «Живой», посвящаемый то годовщине вывода войск из Афганистана, то дню памяти и скорби, в Калуге не было этой песни из «Проклятья морей». Впрочем, нет ее и на релизе «Гость из царства теней»...

Высокотехнологичные задумки с «Гостя» в туре невозможно повторить при всем желании. Но нужную атмосферу группа создаёт. Сценография, выполненная по мотивам дизайна CD «Проклятье морей» и обилие синего света на песнях из представляемого альбома помогает зрителям ощутить себя на самом дне морском. Это впечатление усиливается гитарными риффами Владимира Холстинина в «Варяге», напоминающими рябь морской волны, увиденную откуда-то из глубины.

Среди этого великолепия Михаил Житняковым напоминает настоящего морского волка, изведавшего все, но скрывающего свой опыт за фасадом нарочитой небрежности. Объявив о поводе концерта, он вдруг прибавляет, что есть повод неплохо провести этот вечер. А перед одной из ключевых песен программы «Убить дракона» лаконично сообщает, что нет времени на рассуждения, поэтому с внутренним монстром стоит разобраться как можно скорее. Альтернативы нет, поскольку, как верно подметил Михаил перед «Этой Люцифера» когда-то спрогнозированная идеалистами эра милосердия сменилась ныне совсем иной эпохой...

Чуткие калужские поклонники проиллюстрировали эту мысль в финале концерта. Ответив взаимностью на замечание Житнякова о том, что «Ария» рада видеть Калугу в своем гастрольном графике, тамошние фаны вывели с музыкантами на поклон… тотемного монстра группы Жорика. Несмотря на то, что непрошеный «гость из царства теней», внушительными габаритами не блистал, чувствовал себя он вполне уверенно, подавай свои клешни для рукопожатия обитателям первых рядов.

