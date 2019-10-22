Горшенев, 25 октября, RED

15:40

Проект «Горшенев» выступит 25 октября с большим концертом в московском клубе RED!

Зрителей ждёт долгожданная премьера нового макси-сингла, а также главные хиты Алексея Горшенева разного периода творчества.

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры он снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

В 2018 году фронтмен легендарной рок-группы, отметив с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов, объявил о прекращении её существования. Финальным аккордом стало грандиозное выступление на фестивале «Нашествие», где свет, звук и драматургия шоу достигли своего апогея.

В этом году проект «Горшенев» представил сразу несколько ярких музыкальных полотен, удивив поклонников фактурностью материала и разноплановостью лирики. Концертные презентации нового коллектива с успехом отгремели в столицах весной, после чего музыканты продолжили представлять новый материал, в том числе атмосферный видеоклип «Царь зверей».

Осенью запланирован релиз сразу нескольких композиций, которые впервые прозвучат со сцены столичного клуба RED 25 октября. В большую концертную программу также обязательно войдут знаковые номера зонг-оперы TODD и большая обойма рок-боевиков «Кукрыниксов» в актуальном звучании!