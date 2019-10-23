«Би-2», 25 и 26 октября, «ВТБ Арена»

18:45

25 и 26 октября группа Би-2 выступит на Центральном Стадионе «Динамо» («ВТБ Арена») с новой программой NewBest

На концертах прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим – 25 и 26 октября на концертах Би-2 с программой NewBest!

