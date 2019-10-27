НАИВ (Фестиваль музыки и футбола на РЖД Арене), 27 октября, РЖД Арена

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Футбольный клуб «Локомотив» представляет новый формат проведения матчей на РЖД Арене, который объединяет музыкальный концерт, развлекательную программу и футбол

Каждую домашнюю игру клуба сопровождает большой развлекательный фестиваль, главная задача которого – сделать посещение футбольного мачта полноценным досуговым мероприятием. Здесь формируется новая точка притяжения для самой разной публики, в том числе и нефутбольной.

Клуб приглашает на свой стадион не только фанатов и болельщиков команды, но и всех, кто любит проводить свободное время вне дома и с интересом относится к новым вариантам времяпрепровождения. С каждым матчем к нам приходит все больше зрителей с детьми, семейных пар и молодых людей, которые никак не связаны с фанатской идеологией. «Локомотив» всегда отличался мирными болельщиками и домашней атмосферой на стадионе, поэтому посещение стадиона совершенно безопасно.

Сам фестивальный формат родился из идеи о том, что футбольный стадион – место, которое дает возможность пережить сильные эмоции и стать частью большого спортивного шоу, в котором главные действующие лица – сами зрители. Можно болеть за команду, следить за игрой или смотреть на фанатские трибуны, которые с первой до последней минуты матча наполняют стадион бешеной энергетикой. Чтобы показать эту особую атмосферу стадиона тем, кто никогда не был на футболе, каждый раз готовится программа, которая добавляет ярких и позитивных эмоций в посещение матча.

Ключевым событием предматчевой программы и визитной карточкой фестиваля на РЖД Арене, который стартует за 2 часа до матча, стали концерты на площади. В этом году здесь уже выступили «Ногу свело!», «Ундервуд», Optimystica Orchastra, L’One, «Тараканы», Noize MC.

27 октября НАИВ откроет матч Локомотив-Спартак. В специальной программе — все самые проверенные временем хиты, новинки и сюрпризы.

Каждое появление на сцене Александра «ЧАЧИ» Иванова и его коллег становится ярким событием в музыкальной и культурной жизни! Возрождая дух панк-рока с его доходящей до сарказма иронией, сомнением в авторитетах и небрежной лирикой НАИВ продолжает своё восхождение на музыкальный Олимп теперь уже в качестве классиков жанра.

Приходите посмотреть мастодонтов сцены, оторваться по полной, услышать любимые песни!

