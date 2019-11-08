Презентация книги Юрия Костина Француз», 11 ноября, Московский дом книги

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11 ноября в 18.00 в Московском Доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Юрия Костина «Француз». На мероприятии все желающие смогут узнать больше о новой книге, истории создания экшн-трилогии, а также задать вопросы автору и получить автограф

Модератором презентации выступит Михаил Козырев.

Остросюжетная трилогия Юрия Костина, посвященная загадкам истории, завершена. Вслед за романами «Немец» и «Русский», вышедшими в 2011 и 2012 году, на прилавках книжных магазинов появилась книга «Француз».

После выхода «Немца» и «Русского», в которых автор соединяет события прошлого и настоящего, литературоведы не без причины окрестили его «российским Дэном Брауном» и «новым Юлианом Семеновым». В «Немце» герой исторической серии – бизнесмен-авантюрист Антон Ушаков – помогает немцу Ральфу Мюллеру в поисках следов дяди, пропавшего в России во время Второй мировой войны, раскрывая попутно загадки таинственной организации Ahnenerbe.

Этот сюжет лег в основу одноименного многосерийного фильма с Даниилом Страховым и Викторией Толстогановой в главных ролях. В «Русском» герой разгадывает тайну Тунгусского метеорита, а в заключительной части трилогии сталкивается с новыми загадками и приключениями. В книге «Француз» события войны с Наполеоном 1812 года тесно сплетаются с нашей современной реальностью.

- На меня огромное влияние оказали Александр Дюма, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, немного Гоголь, а также жизненный опыт и привычка внимательно слушать, – говорит сам Юрий Костин о своем писательском стиле. – И, конечно, Хемингуэй, особенно в смысле диалогов. Диалоги его я очень люблю и, вероятно, невольно воспроизводил то настроение, с которыми он их формировал.

Аллюзия на культовый мистический роман Булгакова встречается уже в первых главах «Француза», сразу настраивая читателей на нечто большее, чем просто экшн:

«Жарким июльским днем, когда центр Москвы больше всего напоминает европейскую столицу или Нью-Йорк, а многие местные жители покидают город, и на дорогах, если только никому не приходит в голову заново перекладывать тротуары, время от времени бывает вполне свободно, на первом этаже одного из лучших кафе города беседовали двое…»

Особенность исторической прозы Юрия Костина в том, что она всегда выходит за рамки приключений, открывает «второе дно» и неожиданный философский смысл. «Француз» – не только история о поисках сокровищ, но и разговор об условности границ, преодолении болезненных конфликтов между народами, которые еще вчера назывались братскими. Автор монтирует сцены настоящего (расследование Антона Ушакова), дневники из прошлого и события одного из самых таинственных и величественных периодов российской истории, начавшегося с убийства императора Павла I, чтобы найти ответы на важные вопросы, волнующие нас сейчас.

Исчезнувшие сокровища сожженной Москвы, борьба за которые продолжается и в наши дни, оказываются на деле совсем не тем, чем представлялись героям романа.

В процессе создания романов «Немец», «Русский», «Француз» автору пришлось много работать с историческими документами, что требует особой усидчивости, но после окупается с лихвой.

- Сейчас, особенно для молодого поколения, книги сами могут являться историческими источниками, – считает писатель. – Вопрос в том, как ты преподнесешь эти события – чем точнее, тем приятней тебе будет, что выполнил свой долг, честно поступил с читателями.

Не навязывая читателям своих истин, Юрий Костин дает им возможность подумать, сопоставить факты и сделать собственные выводы.

– Безусловно, в Антоне Ушакове есть что-то от меня – мне трудно судить об этом самому, это все равно что делать селфи каждые пять минут… Но на самом деле герой сочетает в себе черты моих лучших друзей, людей, которые сыграли роль в моей жизни. Это такой образ супергероя, выжившего в 90-х, получившего заряд советского воспитания, пережившего две эпохи – и вот что из этого получилось. Он космополит, но он патриотичен, при этом не ради личной выгоды, а просто потому, что так воспитан. Патриотизм для него – скорее правда, поиск истины, дружба, любовь, поддержка общечеловеческих ценностей…

(Из интервью писателя ведущему программы «Би Коз» Михаилу Козыреву, телеканал «Дождь»)

Юрий Костин – журналист, писатель, общественный деятель, пионер отечественного FM-радиовещания и интернет-стриминга. С 1992 по 2000 год – генеральный директор и соучредитель «Радио 101». С 2009 года – генеральный директор ГПМ Радио, с 2010-го – вице-президент Российской Академии радио. Также является генеральным продюсером Международного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х», президентом «Фонда поддержки отечественной музыки» и Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Перу Юрия Костина принадлежит шесть книг: «Две жизни моего поколения», которая удостоена диплома литературной премии «Венец 2007»; «Президент – мой ровесник. Исповедь пионера FM-радио», ставшая дополненным и переработанным издание книги «Две жизни моего поколения»; романы «Убить Горби» и «Радио»; трилогия «Немец», «Русский», «Француз».

