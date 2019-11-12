«Алиса», 16 ноября, Adrenaline Stadium

17:59

Долгожданный новый альбом группы “Алиса” “Посолонь” можно будет оценить на большом концерте коллектива 16 ноября в Adrenaline Stadium

Пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинг-акции. И теперь новые песни группы на виниле или CD получат лишь те поклонники творчества Константина Кинчева, которые внесли пожертвование. В свободной продаже “Посолонь” на подобных носителях не появится, а значит он уже раритетный. Но найти свежие песни “Алисы” с этой пластинки уже можно на многих цифровых ресурсах. В результате акции музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей.

Коллектив сообщил, что ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом.

