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Трио имени Рахманинова и Серджио Дельмастро (Италия), 17 ноября, КЗ «Зарядье»

14:27 15.11.2019
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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17 ноября 2019 года в камерном зале «Зарядье» состоится концерт из цикла «Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова»

Вместе с московским коллективом «Трио имени Рахманинова» выступит Серджио Дельмастро (Sergio Delmastro) – один из самых известных европейских кларнетистов.

«Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера, выдающегося музыканта, Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба, – рассказывает пианист «Трио имени Рахманинова», участник концерта Виктор Ямпольский. – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поёт! Настоящее бельканто!».

Особым украшением программы станут итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении Натальи Савиновой, обладающей настоящим итальянским меццо-сопрано.

В программе концерта прозвучат произведения, тесно связанные с Италией: Бетховен – Трио си бемоль мажор соч. 11, финал которого написан на популярнейшую в то время тему из итальянской оперы, которую можно было услышать в венских переулках. Слова песни: «Не пойду работать, пока как следует не поем»;
Понкьелли – концертный дуэт для кларнета и виолончели в сопровождении фортепиано «Паола и Вирджиния» – сочинение, недавно найденное в библиотеке миланской консерватории.

Мюллер – вариации на тему Россини из оперы «Севильский Цирюльник».
Канцоны Беллини, Россини, Доницетти.
Начало концерта в 15:00.
Исполнители:
Серджио Дельмастро – кларнет (Италия)
Наталья Савинова – виолончель/меццо-сопрано.
Виктор Ямпольский – фортепиано.
 

Темы: Анонсы, Музыка
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