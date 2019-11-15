Atrocity «Okkult II»

Исполнитель: Atrocity, Название: «Okkult II», Стиль: дэд-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

С оккультизмом шутки плохи. Эту прописную истину иногда важно повторять, иначе бы немецкая дэд-команда Atrocity не затевала на эту благодатную тему целую трилогию. Пред нами – вторая часть триптиха, начатого пять лет назад.

Atrocity сформирована в середине 80-х и поначалу тяготела к грайд-кору. Со временем музыканты отдали предпочтение дэд-металу, при этом его формы становятся всё более доступными при дозированной экспериментальности, от которой немцы пока не отказывались.

Понятность звучания «Okkult II» для масс производит пугающий эффект. Вдвойне становятся страшно от того, что предлагаемые нами кошмары имеют не экзотический флер таинственных оккультных практик, а имеют прямое и непосредственное отношение к каждому из нас. Не зря же на альбоме есть суровый приговор «All Men Must Die», мол, как ни выкручивайся, а кары заслуживают всё без исключения.

Первая песня «Masters Of Darkness» - своего рода «трейлер» альбома. В свернутом виде в ней заложено всё, чего стоит ждать от пластинки: тщательно прописанные мрачные гитары, разъяренный, но не срывающийся по мелочам в истерику вокал и ураганнейшие партии барабанов. И, конечно, готический хор (в исполнении британского оркестра London Voices), которого на пластинке никогда не бывает в избытке. Ведь работы у запевал навалом, потому что отходную молитву надо успеть прочесть по всем и каждому.

К середине альбома хоры, правда, почти совсем исчезают, и атмосфера становится совсем беспросветной. Кульминация альбома - драматичная «Gates To Oblivion (feat. Marc Grewe)», в ходе которой окончательно становится понятным, что никто не ывйдет отсюда живым. Эффектный финал предложен в «The Golden Dawn», где гитарные запилы будто превращаются на глазах в золотые горки, по которым так удобно соскальзывать в ад.

