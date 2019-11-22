Shoo «Безгранично» (special edition)

Исполнитель: Shoo, Название: «Безгранично», Стиль: world music, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Московская группа Shoo играет в экзотическом для наших краев стиле Absolute Soul. Помимо собственно соула этот термин отсылает к душе (или задушевности), безграничной, как истинная любовь, и легкой, как ощущение, которое остается в сердце после песен вокалистки Шуни Балашовой.

Некоторое время назад певица вышла замуж и стала Мещеряковой. Смена социального статуса сказалась на ее песням самым очевидным и благотворным образом. Предыдущий релиз Shoo «Твоя земля» был посвящен верности корням, которая парадоксальным образом помогает человеку» вернуться к своему доначальному состоянию, когда не было никаких границ и разделений. В новом альбоме «Безгранично» вектор движения аналогичен, только теперь здесь идёт речь о верности любимому человеку и обретении семьи, которая помогает влюбленным вернуться в свой Эдем и обрести бессмертие.

В неторопливой и обволакивающей песне «Кольцо», брак, который поначалу понимается как средство ограничения свободы, становится символом бесконечности (те же самые значения свойственны и символике кольца, в данном случае – обручального). Тема продолжена в песне «Безгранично», представляющей собой почти дневниковые впечатления молодой жены о переезде суженого в ее дом. Здесь важна каждая деталь, каждое движение, каждое сказанное слово, ведь в периоды неизбежных семейных разладов именно эти воспоминания будут греть пару и освещать ей дальнейшую дорогу. Впечатление максимальной естественности происходящего усиливается задающими песне ритм хлопками в ладоши.

В поисках ответа на отнюдь не праздный вопрос «что такое любовь» Shoo прибегает и к переосмыслению народных песен. Исключительно удалась группе «Параня», сделанная в духе фолково-электронных групп Moscow Groove Institute и «Груня». Шуня Балашова опускает трагический финал первоисточника, дописывая вместо него собственный текст о совместных прогулках по столичным дворикам. Получилось крайне трогательно, жизненно и органично.

Грош цена тому счастью, которым нельзя поделиться с окружающими. И Шуня Мещерякова щедро делает это в песнях «Голова в облаках» и «Как птица». Последняя выстроена очень интересно, поскольку состоит преимущественно из голосовых сообщений, присланных Шуне ее знакомыми. В этих разговорах царит неподдельная радость и умиротворение, и слушатель не может не поддаться этому настроению.