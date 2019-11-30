«Зодчие», 4 декабря, Главклуб Green Concert

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4 декабря 2019 года в «Главклуб Green Concert» состоится презентация альбома «Злобные Старикашки», созданного участниками легендарной группы «Зодчие»

В нее сегодня входят: Юрий Давыдов (бас, вокал), Андрей Артюхов (гитара, вокал), Александр Белоносов (клавишные, вокал) и Юрий Павлюков (барабаны).

В альбом вошли 12 новых песен с яркими мелодиями и смешными текстами: «МАсковский ФАкстрот», «В 10-б не слушали «Любэ», «Глядь!!!», «Провод для Шнура», «Секс-Драйв», «Мафия», «Твист мимо нас», «Конец Света», и др.

В «Главклубе» к нынешнему составу группы присоединятся, солисты «Зодчих» образца 80-х годов Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Александр Шевченко. Кульминацией концерта станет 30-минутный сет участников «золотого» состава со старыми хитами - «Землекоп», «Девушка в белом», «Автобус 86», «Баба-Люба», «Дайте народу пиво», и др.

Нового материала у коллектива тоже предостаточно. «Зодчие» были воссозданы прошлой весной без особого шума и до поры готовили песни и репетировали новую программу.

По словам музыкантов, для начала они сами хотели убедиться, что это серьёзно и об этом можно громко заявлять.

- Убедились! – говорит Юрий Давыдов. - После долгой кропотливой работы с высоко поднятой головой и присущей нам скромностью представляем новый суперальбом «Злобные Старикашки».

Название «Злобные Старикашки» в полном объеме отражает свойственную коллективу самоиронию.

- Тем, кто помнит и любит «Зодчих», не надо объяснять, что у нас всё строилось на парадоксах и на конфликтах между сутью и формой, - говорят музыканты. - Эта традиция продолжена. В названии альбома максимальная самоирония и насмешка над всеми окружающими нас реальными злобными старикашками, в том числе молодыми по возрасту.

При создании альбома «Зодчие исходили из нескольких постулатов.

- Никто сейчас не создаёт добрых, позитивных произведений для взрослых, поэтому наш адресат — это люди, зацепившие хотя бы по касательной советскую эпоху, сохранившие в душе и памяти светлые символы детства и юности, которые не зависят ни от чего, а лишь являются нашими детством и юностью, - говорят они.

Как всегда, у «Зодчих» даже спорные и колючие тексты песен звучат без агрессии, а в очень лёгкой, юмористической и комфортной для восприятия форме.

- Типажи «Злобных Старикашек» вовсе не злобные и уж тем более не старикашки, - говорят участники группы - Да, у нас есть внутренний протест против поющих женщин, переодетых мужчинами, а также мужчин, которые вовсе не мужчины. Поэтому наболевшее и вылилось в набор новых песен, которые мы наконец решили обнародовать.

- Надеемся, что нам удалось передать огромную любовь к вам, к себе и к той жизни, которой жили, живём и будем жить, - отмечают артисты - Другой всё равно не будет.

Специальными гостями концерта станут автор хита «Lemon Tree» Петер Фройденталер, Александр Маршал, группы «Ромарио» и «Кабинет».

Каждый пришедший на концерт получит в подарок фирменный атрибут «Злобных Старикашек» – соломенную шляпу и компакт-диск с новым альбомом.

Начало концерта в 19.00.

Адрес «Главклуб Green Concert»: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

