Дельфин «Край»

Исполнитель: Дельфин, Название: «Край», Стиль: постпанк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Каждый альбом Дельфина – это всего лишь кусочек паззла, который складываются в единую картину уже задним числом. Диски «Андрей» и «Она» представляют собой историю влюбленных героев, их взаимных притяжений и отталкиваний, провинностей и прощений. В «442» уже не осталось места личному, потому что всё затопила раскалённой лавой вздыбленная реальность тотальной войны и её кривых отражений на мониторах компьютеров и экранах телевизоров.

Новый альбом «Край» о том, как Он и Она пропускают через себя раскалённую реальность. Отсюда – объем, многоступенчатость и полифония, несмотря на скромный получасовой хронометраж записи. Дельфин изящно уходит от любых оценок и окончательности приговоров, потому что полемика как таковая ему вообще неинтересна. Для него первичны воспоминания о самых счастливых днях Его и Её, сконцентрированные в первой песне «J.2000.00» (возможно, это дата – июнь или июль 2000 года). Обороты типа «солнце нового дня» и «хлебных полей ветра» не характерны для обычно депрессивного Дельфина. Да и звучит маршеобразная песня вполне жизнеутверждающе.

Но это ненадолго. В следующем треке «Лето» в солнечный пейзаж вторгаются плывущие трупы, зелёные сопли, повешенные суицидни. Всей этой смури пытается противостоять детский хор, но не покидает ощущение, что эти чистые голоса разносятся над краем разверзшейся адской бездны

В «Крае» Дельфин выступает как визионер и духовидец, с ужасом прозревающий воплощенную антиутопию недалёкого будущего. Раздавленные черешни голов, уличные восстания, взрывы коктейлей Молотова, самоубийства тех, кому не хватило «рябиновых ягод» любви, чтобы хоть как-то скрасить последствия этой разрухи. Москва непременно падёт «освобожденной», но никому от этого не станет легче, потому что «свобода» будет достигнута ценой поднятого на копья Христова Сердца. Лишь ангелы прилетят спеть погребальную песню поверженной столице.

Рай в контексте «Края» возможен, но в сугубо личностной парадигме, характерной и для остальных перечисленных выше альбомов Дельфина: Она и Она на фоне заката и лежащая рядом собака. От всего остального мира исходит лишь холод и угроза. «Хочу быть твоим – смерти и снега всем остальным», - заклинает Дельфин в финальной «Твоим». И мы понимаем, что это вообще единственно возможная на данный момент формула счастья…

