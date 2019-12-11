Мельница «2.0»

Исполнитель Мельница, Название: «2.0», Стиль: фолк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Коллекционеры и меломаны уже привыкли к тому, что к очередным гастролям резиденты питерского лейбла «Вектор» выпускают, помимо номерных альбомов, какие-нибудь необычные компиляции. Например, «Пикник» в прошлом году порадовал уникальным двойным сборником «Левитация», контент которого почти один в один повторяет сет-лист выступлений одноименного тура. А группа «Мельница» отмечает своё 20-летие собранием перезаписанных заново песен разных периодов «2.0».

Мало кому из изготовителей ремейков на собственные опусы удаётся прыгнуть выше своей головы. Но тут случай особый. «Мельница», скажем, 10-летней давности и «Мельница» нынешняя – это будто две разные группы. За это время она стала содружеством настоящих профессионалов, которые в корне поменяли саунд группы. И грех было бы эти позитивные изменения не зафиксировать не только концертах, но и в студии.

С аранжировками «мельничные» музыканты мудрить не стали, оставив каркас песен тем же, что и раньше. Зато подача поменялась – и очень ощутимо. Если раньше группа играла преимущественно самодеятельный унифицированный фолк с обилием акустических инструментов, то теперь доказала, что ей подвластны самые разные жанры. «Воин вереска» превратился в итоге тяжелый блюз, а «Ночная кобыла» - в забойный хард-рок.

До неузнаваемости изменился «Оборотень». Причём это касается не только более драйвового саунда, но вокала Хелависы, который теперь звучит уверенно и властно, а слово «спать» из припева произносится как приказ.

Есть в альбоме и песни из альбомов «Ангелофрения», «Алхимия» и «Химера», которые и в оригинале смотрятся убедительно. В некоторых из них («Марсианский экспресс»), группа решила пойти от противного, предпочтя гитарному забою разреженную акустическую этнику. Остальные же отличаются партией скрипки Артема Якушенко («Список кораблей») и аккордеона Михаила Смирнова («Бес джиги», «Гори, Москва!»). Эти два инструмента творят на сборнике настоящее волшебство, изменяя ландшафт знакомых песен ненавязчиво, но веско, как изумрудные змеиные глаза на картинах с диджипака «2.0».