Черная Ленточка «Сказки» (EP)

Исполнитель: Черная Ленточка, Название: «Сказки», Стиль: психоделический панк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Черная Ленточка» - это песни о смерти и для смерти. Не последней для группы является тема преодоления страха перед конечностью видимого человеческого бытия. Поэтому в их первых двух релизах «Восход» и «Первых» ощущалось наличие некой полосы препятствий (выстраиваемой в том числе и музыкальными средствами), которую следовало пройти любой ценой – хотя бы даже сверхчеловеческих усилий.

В сказках лидер «Чёрной Ленточки» пришел к определённого рода простоте, что и отразилось в аранжировках – более мягких и «дружелюбных» по отношению к слушателю. В песне «Сверхчеловечество» ощутимо смешение акцентов с вселенского на личное.

Война со смертью ведется теперь не напрямую, а партизанскими методами. Собирая по крупицам впечатления из детства и осколки русского мифа, Селиванов норовит соорудить из этих хрупких цветных стеклышек (см. дизайн CD) и летовских органчиков в духе «Дрызг и брызг» из альбома «Сто лет одиночества» крепкую защитную броню.

В материальном мире такие манипуляции невозможны, а в сказочном – вполне. Отсюда и название релиза «Сказки», и посвящение в интро к ЕР «Вам»: «Вам – живущим в сказочном времени». Сказки в альбоме – это отнюдь не вымысел, а высшая реальность, которую надо осмыслить, освоить и обжить. Алгоритм этого процесса предложен в песне «Лето», посвященной смерти и похоронам Владимира Высоцкого. Герой наблюдает за уходом любимого поэта из некоей мистической вневременной точки («вечного лета детства») и тем самым обманывает смерть, проходя инициацию и уничтожая грань между мёртвыми и живыми. По смыслу к «Лету» примыкает и «Звезда», посвящённая другому метафизическому соратнику Владимира Селиванова – Егору Летову.

Отсюда же – и дерзновенное желание удержать уходящих в иной мир друзей любой ценой, особенно ощутимое в пронзительной песне «Героин». Достичь этого состояния можно только силой истинной любви, которая распространяется на всех, включая даже отвергнутого всем человечеством Гитлера («Доброе утро, Иуда»).

Именно в этом ключе переосмыслены две песни из последнего альбома предшественников «Черной Ленточки» «Красных Звёзд» «За пределами понедельников». В «13/2» тягостное впечатление от описанных Селивановым собственных столкновений со смертью снимается повторяемой в финале фразой: «Только любовь!». А в шокирующем своей предельной откровенностью «На перекрестке» он вдруг становится обезоруживающе беззащитным, умоляя: «Поговори со мной!» Такие спонтанные чувства приобщают нас к вечности – и происходит чудо, подобное описанному в песне «Наутилусе Помпилиусе» «Иване Человекове»: «Струсила Смерть – и забыла, где он живёт».