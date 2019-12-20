Северный Флот «Спутник» (сингл)

Исполнитель: Северный Флот, Название: «Спутник», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

В своих трех альбомах «Северный Флот» предпочитал бороздить внутренний мир своих персонажей – как правило, сумрачный и недружелюбный по отношению к окружающей действительности. Но протестное лето 2019 года наложило отпечаток на содержание и антураж нового сингла группы, вышедшего на CD в виде двух песен – заглавной и «Мертвый изнутри».

К счастью, «СФ» - не тот коллектив, от которого следует ждать окончательных диагнозов обществу и безответственных призывов к свержению существующего строя. Умение лидера группы Александра «Ренегата» Леонтьева взглянуть на одну и ту же ситуацию с разных сторон пригодилось ему и здесь.

Взять песню «Спутник», которая построена по принципу матрешки. Отправная точка – рефлексия Ренегата по поводу популярного лозунга «Космос – наш». В песне делается вывод: какая может быть гордость по отношению к нашим достижениям, когда нет подлинной свободы, а причастные к отрасли чиновники предпочитают научным разработкам напускную религиозность? Яростная грайндкоровая подача слогана «Космос будет наш» напоминает о том, что обычно эти слова обыватель действительно произносит с перекошенным от злобы лицом.

В то же время, «Спутник» - песня о внутреннем одиночестве. Ведь в условиях тотальной разобщённости каждый из нас действительно ощущает себя затерянным в бескрайних просторах вселенной спутником. Поэтому финальное напутствие «поскорее возвращайся» звучит обнадеживающе, а танцевальная основа «Спутника» роднит его с заглавной вещью из предыдущего сингла «Северного Флота» «Время любить».

Вторая вещь сингла «Мертвый изнутри» - намного острее и жёстче, здесь уже, конечно, совсем не до танцев. Представляет она собой посвящение безжалостно месящего участников митинга росгвардейцу – без чувств, лица, имени и даже порядкового номера. Но это не карикатура, не шарж и даже не гневная инвектива, потому что главный в песне всё же не он (было бы слишком много чести), а те дети, которые не мирятся с тотальным воровством и за которыми всё же наше будущее.

Сингл оформлен по принципу советской книги о космосе годов эдак 60-х, выпущенной издательством «Детгиз»: винтажная картинка на обложке и стилизованный под содержание трек-лист. Неуязвим тот, для кого книга остаётся самым мощным оружием!

