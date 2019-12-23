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Драгоценности Людмилы Зыкиной проданы на аукционе за миллионы

09:45 23.12.2019
Драгоценности Людмилы Зыкиной проданы на аукционе за миллионы
Людмила Зыкина, фото: forum2x2.ru
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С огромным ажиотажем в Москве прошел 22 декабря мемориальный аукцион, на котором выставлены на продажу драгоценности умершей в 2009 году народной артистки СССР Людмилы Зыкиной.

Центральный лот аукциона — любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами — был продан за 2,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Стартовая цена оказалась превышена в больше чем в два раза.

Кроме того за 1,2 миллиона рублей ушло золотое колье Зыкиной с 127 бриллиантами. По семейному преданию, украшение певице подарил бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

В общей сложности, на аукционе представлены 63 предмета из коллекции Зыкиной. Сумма стартовых цен на украшения составила около пяти миллионов рублей. Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году.

Продавались вещи по инициативе племянника Зыкиной. До продажи их несколько дней демонстрировали на выставке.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Аукционы и торги в России, Драгоценные камни
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