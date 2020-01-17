Адаптация «Цинга» (винил)

Исполнитель: Адаптация, Название: «Цинга», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2019

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Виниловое издание альбома «Адаптации» «Цинга» - очень личная для Ермена Ержанова и исключительно важная для его поклонников история. После распада «Адаптации» летом 2019 года никаких релизов от группы не ожидалось. И этот винил, задуманный ещё четыре года назад, стал нежданным подарком ко дню рождения Ермена, получившего пластинку от издателя Алеса Валединского в посылке.

Держа в руках этот вожделенный конверт, тоже хочется говорить о личном. Новый, 2020 год, в праздник я с высокой температурой совершенно один в пустой квартире. Со мной виниловый проигрыватель, но уже не до музыки. К Рождеству, когда чувство безысходности и внутренней пустоты буквально зашкаливает, я всё же ставлю «Цингу» в вертушку. И под слова про «реальность просроченных будней», жизнь сразу обретает смысл, а под детский хор в песне «Империя наносит ответный удар» очищающие слезы дают организму необходимую встряску, и мозги окончательно встают на место.

Лучшего альбома «Адаптации» для прослушивания в теплом ламповом звуке, наверное, все же и не придумать. С первой же песни «Лето любви» поражает подлинная россыпь гитар Вадима Курылёва, которых много, и каждая из них звучит индивидуально. Когда в дело вступает тромбон Александра Королева, кажется, что играют прямо у тебя в комнате. Тот же эффект дают и саксофоны Сергея Летова в «Цинге» и в «Не стану своим».

В песне «Слово и дело» обрушиваются всей мощью методичные барабаны Ибрагима Джнибекова, которые звучат наступательно, но не оглушающе. Полна потрясающих открытий «Проза зимы», в которой поначалу больше всего хочется следить за вводящими в транс курылевскими клавишными. Однако после финальной строчки «спят на посту непреступные часовые», когда клавишные начинают трепетно вальсировать, эту любовно возводимую идиллию тут же разрушает утробный саксофон Сергея Летова, партия которого отсутствовала в CD-версии! Словно пугливые звезды, воспользовавшись забытьем постовых, начали робко заполнять небосвод, но тут же были распуганы спохватившимся солдафонским окриком.

«Цинга» всегда опережала свое время, поэтому любое ее издание высвечивает новые, доселе не замеченные, смыслы. Изначально альбом появился в период эскалации российско-украинского конфликта, «когда под ногами земля стала кашей». Чуть позже вышло CD-переиздние с электронными бонусами, где на фоне операции в Сирии особый вес обрела фраза «над Дамаском всю ночь кружат чёрные птицы».

Теперь на передний план выходит символ самих чёрных птиц из песен «Не стану своим» и «Черная месса», а также к приложенных к виниловому изданию репродукций картин Марата Бекеева в хорошем разрешении. Эти черные птицы – суть мы сами, сохраняющие самоидентификацию в самые тяжелые моменты «просроченных дней». В том числе – и благодаря альбому «Цинга».

