Мертвые Дельфины «Тихий не Океан»

Исполнитель: Мертвые Дельфины, Название: «Тихий не Океан», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Мертвые Дельфины» все 20 лет своего существования только и занимаются тем, что оправдывает свое название. Лидер группы Артур Ацаламов бежал из опылённого войной Грозного, барабанщик повесился, бас-гитариста застрелили… Попытки «изменить карму» путем смены названия ни к чему не привели. И свой (всего лишь) третий альбом команда выпустила подл прежней вывеской.

Словосочетание «Тихий не Океан» дает обманчивое впечатление о новой работе «Мертвых Дельфинов». Да, первая песня «Завтра я буду там» получилась нарочито безмятежной, отсылая к пружинящему инди-року и синти-попу. В следующей – заглавной – вещи Ацаламов своим прорывающимся эпизодически фальцетом начинает привычно резать, как ножом по стеклу. К третьей песне «Рак» он уже полостью погружается в пучину отчаяния под гранжевый чес, описывая терминальную стадию онкозаболевания. На подобное решалась в своем первом альбоме.

Дальше – больше. «Коко Шанель» у Ацаламова не задает музыкальные тренды, а возвращается с войны, привередливую «Акселератку Колибри» не привлекает даже аромат котлет, специально пожаренных к ее приходу влюбленным страдальцем, а «Клофелинщица», похоже, совершенно наплевала на прощение, которое сулит ей лирический герой. Апофеоз вселенской тоски – песня «Мать», которая неизбежно вывернет наизнанку души всех, чьи родительницы побывали на грани жизни и смерти.

Надо отдать должное Ацаламову, при всех своих нешуточных проблемах, он умудряется не забывать о музыкальных экспериментах. В «Квазимодо» и «Клофелинщице» звучит виолончель Натальи Волеговой, а «Черно-белый» сон напоминает образчики сольного творчества Максима Фадеева – тоже, прямо скажем, не самого оптимистичного автора на нашей сцене. Печально, что в альбоме не педалиуются эксперименты с чеченской этникой. Но, видимо, они еще впереди, поскольку в песне «ПС» Ацаламов нам прозрачно намекает, что это – далеко не точка, и постскриптум точно останется за ним.

