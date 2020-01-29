Сборник «Антиармия II. Мир без войны»

Исполнитель: сообщество Антиармия, Название: «Мир без войны», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Достойных поводов сбиваться в стаи у нас становится всё меньше. Один из них – желание что-либо противопоставить милитаризму, который в последние несколько лет стал неотъемлемой частью риторики политиков всех мастей и средством для самой бесстыдной манипуляции общественным мнением.

Под знаменем пацифизма питерские рокеры во главе с Вадимом Курылевым из «ЭлектропартиZaн» объединяются уже не в первый раз. Второй сборник «АнтиАрмия» построен примерно по той же модели, что и первый: преимущественно новые песни, пара легендарных имен, заглавная песня, написанная специально для издания и исполняемая сводным хором наиболее активных участников проекта.

Функцию последней на сей раз выполняет восьмиминутная «Мир без войны» - размеренное философское полотно с пафосным рефреном. В записи, помимо автора Вадима Курылева, приняли участие Константин Арбенин, Кирилл Комаров, Дмитрий Шагин и многие другие. При всей разницы подходов и манер исполнения, разноголосицы отнюдь не возникает.

Каждому была доверена строчка по душе. Например, политически активный Леха Никонов из «ПТВП» яро выкрикивает строки о вреде телепропаганды, а экспрессивный Ермен «Анти» Ержанов из распавшейся «Адаптации» хлестко вещает о «цинковом аде». Финальный куплет содержит ключевую строчку песни на 12-ти языках – редкая возможность услышать, как Ермен Анти поет на родном казахском! «Адаптация» же представлена печальной песней «Небо в огне».

Очень похожа по духу и структуре на «Мир без войны» не менее эпическая «Миру мир!» Васи В. из «Кирпичей». Вот только создавалась она не для этого сборника, а для сольного диска Василия «Триумф». Среди гостей записи оказался Децл, для которого она оказалась едва ли не последней.

Остальные песни немного меркнут перед глобальным замыслом двух перечисленных, но откровенных провалов нет. Хорошо известная считалка от «Сплина» «Лепесток» соседствует с новинкой «Песни громче бомб» не менее популярных «Порнофильмов». Нижегородский «Элизиум» облек антивоенную «Снегири и драконы» в форму детской сказки. «ПТВП» прибегли в «Вам» к помощи стихов Маяковского, видимо посчитав, что лучше него о войне никто не напишет. «ЭлектропартиZaны» в хардкоровом боевике «Блефуску» апеллируют к Джонатану Свифту, хотя и с написанием текста отлично справились сами.

Из открытий хочется выделить «Семи миллиардам» питерцев «Эйзимо», создав абсолютно хитовую вещь, отсылающую к дискотекам 90-х и «Агате Кристи» того же периода. А вот «Дезертир» группы «Аркадий Коц», несмотря на салонную акустическую аранжировку, увы, выглядит слишком плакатным.

Пожалуй, самая старая по времени написания вещь сборника – дилогия Чижа «Невеста» и «Домой», сигнализирует о том, что за 20 с лишним лет практически ничего не изменилось («а в телевизоре то же «Поле Чудес»!»). В то же время здесь убедительно отражена диалектика войны: испытания держат человека в тонусе, а беззаботность – расслабляет. Столь же многомерен и «Поседний бой» Гарри Ананасова (тоже часть дилогии – «Солдат»): подлинными победителями оказываются лишь те, кото выстоял на поле боя, погиб и триумфально ушли за горизонт.