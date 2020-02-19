«Моральный кодекс», 22 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

16:33

Столичная группа "Моральный кодекс" была основана в 1989 году и без промедления заняла уникальное место в российской рок-н-ролльной иерархии

Знающий толк в джазе, блюзе и фанке, эстетский поп-рок "Кодекса" по делу слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса - того, что с гитарной музыкой на русском языке связывают не то чтобы очень часто.

Известная еще и студийным перфекционизмом группа записывается редко, но метко (ее шестой номерной альбом "Зима" вышел шесть лет назад), зато аншлаговые концерты дает регулярно - благо проверенных временем хитов "Моральному кодексу" уже хватило на пару сборников лучших песен. На очереди - традиционное февральское шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

