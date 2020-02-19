«Моральный кодекс», 22 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Знающий толк в джазе, блюзе и фанке, эстетский поп-рок "Кодекса" по делу слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса - того, что с гитарной музыкой на русском языке связывают не то чтобы очень часто.
Известная еще и студийным перфекционизмом группа записывается редко, но метко (ее шестой номерной альбом "Зима" вышел шесть лет назад), зато аншлаговые концерты дает регулярно - благо проверенных временем хитов "Моральному кодексу" уже хватило на пару сборников лучших песен. На очереди - традиционное февральское шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.