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«Моральный кодекс», 22 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

16:33 19.02.2020
«Моральный кодекс», 22 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Столичная группа "Моральный кодекс" была основана в 1989 году и без промедления заняла уникальное место в российской рок-н-ролльной иерархии

Знающий толк в джазе, блюзе и фанке, эстетский поп-рок "Кодекса" по делу слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса - того, что с гитарной музыкой на русском языке связывают не то чтобы очень часто.

Известная еще и студийным перфекционизмом группа записывается редко, но метко (ее шестой номерной альбом "Зима" вышел шесть лет назад), зато аншлаговые концерты дает регулярно - благо проверенных временем хитов "Моральному кодексу" уже хватило на пару сборников лучших песен. На очереди - традиционное февральское шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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