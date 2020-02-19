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Чиж & Co, 23 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

16:36 19.02.2020
Чиж & Co, 23 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Ни Сергею "Чижу" Чигракову с его группой имени себя, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы

Последняя студийная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

Тем не менее, минувшим летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: "максимум через год" у отметившей 25-летие и обновившей состав группы выйдет новый альбом. А пока он доводится до ума, из народных хитов и других хороших песен "Чиж & Co" по-прежнему можно составить не только очередной сборник типа the best of, но и образцовый сетлист.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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