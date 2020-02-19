Гражданская Оборона «Зачем снятся сны» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Зачем снятся сны», Стиль: психоделический панк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Последний альбом «Гражданской Обороны» можно воспринимать как шедевр, жирную черту под определённым творческим этапом Егора Летова, завещание или автоэпитафию. После его завершения Летов честно признался, что ему больше нечего сказать.

Для «ГО» это, помимо всего прочего, еще и непривычно длинная запись. Почти 68 минут и 19 песен – в былые времена Летов непременно разбил бы этот материал на два альбома. Однако он явно чувствовал и понимал, что после «ЗСС», возможно, больше ничего и не будет. А если и будет, то – принципиально иное…

Отправной точкой к созданию диска послужила кислотная передозировка Летова и вызванный этим обстоятельством бэд трип. В результате пережитого запредельного опыта Летов понял две вещи: что ему тесно и невыносимо со своими множественными «я», и что после смерти этим сущностям суждено разбрестись в мировом космосе, как рыбкам, выпущенным в океан из разбитого аквариума.

На этих двух предпосылках и базируются песни в альбоме. «ЗСС» - первый альбом Егора Летова, в котором он вовсе не ярится по поводу внешних обстоятельств – разобраться бы с собой. Даже бескомпромиссная «Значит, ураган» и шаржированная «Танец для мертвых» направлены, вопреки беглому взгляду на них, на вовне, а внутрь с себя. «Не с кем говорить» может отражать состояние глубокого опустошения, а «гуляющий по земле» труп-обыватель – лишь одно из многочисленных проявлений автора, его социальная «маска».

Возможно, Летову и хлопотно было управляться со своими расползающимися в разные стороны частями личности, но музыкальной составляющей диска эта разноголосица только пошла на пользу. В альбоме встречаем: прямолинейные гитарные боевики («Танец для мертвых», пафосные гимны («Слава, психонавтам»), инструментальный олдскульный блюз («Где»), мелодекламации («Резвые»), сёрф («Сияние») и даже советскую эстраду в духе Эдиты Пьехи («К Тебе»).

Кстати, с музыкальной подачей как таковой (при высочайшем качестве записи) тоже не все так просто. В выходных данных диска присутствуют названия сразу двух проектов Егора Летова – «Гражданская Оборона» и «Егор и О…шие», и это раздвоение абсолютно оправданно. В демо эти песни звучали прозрачно, как «О…шие», но в окончательном варианте они стали выглядеть так, будто «ГО» переиграла их в более плотном звуке.

Помимо прочего, «Зачем снятся сны» - ещё и альбом-ребус, разгадка которого, как и в случае с Софокловым Сфинксом, равна человеческой жизни. При жизни Егора Летова его поклонников забавлял тот факт, что диск (как, например, «Каллы» «Ногу Свело!» и «Пески Петербурга» «Аквариума») поименован по отсутствующей в нём песне. Заглавная вещь – кавер на «Зачем снятся сны» из репертуара той же Эдиты Пьехи с вокалом Натальи Чумаковой) была издана лишь через несколько лет после смерти Егора Летова бонусом к переизданию альбома «Звездопад». И вот только тут стало явно, что песня, в которой можно усмотреть пророчество обстоятельств смерти Егора Летова дает ответ на вынесенный в заглавии альбома вопрос по принципу обратной перспективы!

P.S. Спустя 12 лет после выхода «Зачем снятся сны» переиздан «Выргородом» с тем же трек-листом сохранением основных конструктивных элементов дизайна. Буклет, правда, стал скромнее – теперь в нём нет психоделических и зимних фотографий. Зато к изданию приложены две открытки, одна из которой идеально иллюстрирует песню «Потрясающий вид из окна».

